Soga Biliyan Jaya Terpilih Sebagai Ketua IKA PGMI

Laporan Aulia Prasetya I Sabang

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pendidikan Guru Mardrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Ar-Raniry menggelar Kongres l di Aula Biro Rektor UIN Ar-Raniry, Sabtu (15/10/2022).

Kongres perdana itu dihadiri perwakilan alumni PGMI dari berbagai daerah.

Dalam kongres yang mengusung tema “Grow Together, Together We Are Stronger” tersebut Soga Biliyan Jaya SPd terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Pendidikan Guru Mardrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Ar-Raniry.

Diketahui, Soga saat ini berprofesi sebagai Guru SDN 16 Kota Banda Aceh.

Dalam sambutannya Soga berjanji akan memperkuat jejaring alumni PGMI dan mengajak seluruh alumni untuk berkolaborasi dalam membangun Prodi PGMI.

“Kita banyak alumni di berbagai daerah seluruh Aceh. Semoga bisa berkolaborasi memperkuat PGMI sesuai bidang kita masing-masing,” ujarnya.

Dr Fakhrul Rijal MA, ketua IKA PGMI demisioner, mengaku senang atas terlaksananya kongres tersebut dan menghasilkan ketua definitif.

Dia berharap, IKA PGMI semakin berperan dan bisa menunjukkan eksistensi alumni PGMI.

“Semoga dengan terpilihnya Soga akan semakin menunjukkan eksistensi alumni yang bertebaran di banyak daerah. Mempererat kekerabatan antar alumni, termasuk mengembangkan potensi para alumni PGMI yang bekerja di berbagai profesi,” harap Doto Fakhrul.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Prodi PGMI Mawardi MPd berharap agar alumni terus memberikan kontribusi terbaiknya terhadap kemajuan prodi PGMI.

Termasuk mempererat kekerabatan antara alumni dan mahasiswa.

Lebih lanjut, Mawardi menyampaikan Alumni adalah sayap Prodi dan Alumni juga sangat memberi kontribusi besar bagi akreditasi Prodi PGMI.(*)

