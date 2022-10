Kabar untuk Army, BTS akan Aktif Kembali 2025 Usai Wajib Militer

"BTS akan berkumpul dan aktif kembali sebagai grup sekitar tahun 2025, setelah semua menyelesaikan wamil," kata agensi Big Hit Music dalam pernyataan di Weverse, Senin (17/10/2022).

SERAMBINEWS.COM - Kabar untuk Army.

Boy group BTS diketahui akan melakukan wajib militer (wamil).

Boy group asal Korea Selatan itu akan melaksanakan tugas wajib militer mereka dimulai dari member tertua, Jin.

Kim Seok Jin akan menjadi anggota BTS pertama memulai wajib militernya.

Dia bakal mendaftar wamil setelah singel solonya dirilis pada akhir Oktober 2022.

"BTS akan berkumpul dan aktif kembali sebagai grup sekitar tahun 2025, setelah semua menyelesaikan wamil," kata agensi Big Hit Music dalam pernyataan di Weverse, Senin (17/10/2022).

Diawali dengan Jin, para member lain juga akan menyusul wajib militer.

"Anggota BTS lainnya berencana untuk melaksanakan dinas militer mereka berdasarkan rencana masing-masing," sambung agensi.

Menurut agensi, saat ini adalah waktu yang tepat bagi para member BTS untuk mengemban tugas negara.

Terlebih BTS sudah mendukung Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030 dengan sebuah konser Yet To Come in Busan pada Sabtu lalu.

"Sebagai bagian dari keluarga HYBE, kami mendukung dan mendorong artis kami dan sangat bangga bahwa mereka sekarang memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan melakukan tugas dengan melayani Tanah Air mereka," tutur agensi.

Sejak debut pada 2013, BTS telah mencapai kesuksesan secara global.

Boy band beranggota RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu telah memecahkan berbagai rekor di industri musik dan melambungkan musik Kpop ke dunia global.

Adapun BTS terakhir kali merilis album antologi PROOF pada awal tahun sebelum kini mereka aktif berkarier secara individu.

Album tersebut membuka jalan bagi BTS untuk meluangkan waktu mengeksplorasi proyek individu dan menjalani wajib militer mereka.

