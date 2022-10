Erasmus+ Uni Eropa Support Dana Kepada 4 Institusi Perguruan Tinggi di Aceh Belajar Ke Norwegia

For Serambinews.com

SERAMBINEWS.COM - Dalam meningkatkan kompetensi para pendidik di perguruan tinggi atau Dosen perlu dilakukan berbagai upaya sehingga setiap perguruan tinggi mempunyai para pendidik yang berkualitas baik ilmu pengetahuan, sikap maupan ketrampilannya untuk di terapkan kepada para mahasisiwa.

Agar menghasilkan para lulusan yang kompeten termasuk di antaranya adalah perguruan tinggi keperawatan dan juga Kesehatan Masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, empat perguruan tinggi di Aceh yaitu : Akademi keperawatan Ibnu Sina (AKIS) Sabang, Fakultas keperawatan Universitas Syiah Kuala (USK), Politeknik kesehatan ( POLTEKKES ) Aceh dan Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) mengirimkan para dosennya mengikuti Workshop ke Norwegia dari tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2022.

Kegiatan ini diikuti oleh 31 orang Dosen dari 4 perguruan tinggi tersebut.

Kegiatan Workshop ini merupakan bahagian dari berbagai kegiatan yang telah di sepakati dalam nota kerjasama atau MOU antara empat perguruan tinggi di Aceh tersebut dengan empat universitas di Scandinavia yaitu Inland Universty of Applied Sciences, Karlstad University, Ostfold University College, University College South Denmark yang di mulai pada tahun 2021 yang berjudul Capacity Building of Nursing Education in Indonesia (CABNEI).

Hj. Suwarni .SKM.,MPH Koordinator local project menjelaskan dana pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh ERAMUS+ Uni Eropa.

"Sumber dana dari Projeck CABNEI ini sepenuhnya di biayai oleh ERASMUS+ Uni Eropa," jelasnya.

"Tujuan dari kegiatan worksop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para dosen dalam metode pembelajaran simulasi keperawatan dan juga upaya pengembangan penelitian keperawatan dan Kesehatan masyarakat, sehingga para dosen lebih kompeten dalam membuat aritket dalam jurnal yang berskala internasional," tambahnya.

Acara workshop dihadiri oleh Wakil walikota Elverum Mrs. Eldri Svisdal, Rektor INNland University Professor Stine Gronvold.

Dalam sambutannya wakil Walikota Eleverum mengatakan apresiasi dengan adanya project ini karena diyakini penting untuk meningkatkan kompetrensi ilmu pengetahuan dan skill para pendidik apalagi dalam bidang Kesehatan dan Rektik INNland University juga mengatakan sangat senang dengan adanya kerjasama ini semoga Kerjasama ini terus di perkuat dan berkelanjutan kedepannya.(adv)

Diskusi - Erasmus+ Uni Eropa Support Dana Kepada 4 Institusi Perguruan Tinggi Di Aceh Belajar Keperawatan Ke Norwegia (For Serambinews.com)