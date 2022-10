Pep Guardiola Terpilih Sebagai Pelatih Terbaik, padahal Carlo Ancelotti Hasilkan Lebih Banyak Gelar 

SERAMBINEWS.COM - Pep Guardiola resmi menjadi Pelatih Terbaik Tahun 2022 versi majalah Four Four Two.

Pelatih Manchester City ini mengalahkan Carlo Ancelotti yang sebenarnya mengoleksi lebih banyak gelar.

Four Four Two merilis 50 pelatih terbaik di dunia untuk tahun 2022 ini.

Dalam daftar tersebut, Pep Guardiola muncul di urutan teratas sebagai pelatih terbaik di tahun 2022.

Munculnya Guardiola sebagai pemenang versi media tersebut cukup mengejutkan.

Pasalnya, bekas pelatih Barcelona itu hanya mampu meraih satu gelar di tahun 2022 bersama Manchester City, yaitu Liga Inggris 2021-2022.

Namun, Four Four Two punya alasan tersendiri memasukkan nama Guardiola sebagai pelatih terbaik 2022.

Mereka mengatakan bahwa Guardiola masih jadi yang terbaik di tahun 2022 karena terus berinovasi dan selalu punya cara untuk mengalahkan pelatih-pelatih top Eropa.

Di sisi lain, nama pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menduduki peringkat 2 sebagai Pelatih Terbaik tahun 2022.

Masuknya nama Ancelotti di peringkat ke-2 tak bisa dilepaskan dari pencapaian gemilangnya bersama Real Madrid di musim 2021-2022.

Bekas pelatih AC Milan itu berhasil membawa Real Madrid jadi juara Liga Spanyol 2021-2022, Liga Champions 2021-2022, Piala Super Spanyol, dan Piala Super UEFA 2022.

Sementara itu, peringkat 3-5 masing-masing ditempati oleh Juergen Klopp, Antonio Conte, dan Stefano Pioli.

Berikut 50 pelatih terbaik di dunia tahun 2022, dikutip dari Four Four Two:

1. Pep Guardiola

2. Carlo Ancelotti

3. Juergen Klopp

4. Antonio Conte

5. Stefano Pioli

6. Mikel Arteta

7. Thomas Tuchel

8. Graham Potter

9. Julian Nagelsmann

10. Diego Simeone

11. Hans-Dieter Flick

12. Christophe Galtier

13. Eddie Howe

14. Xavi

15. Erik Ten Hag

16. Lionel Scaloni

17. Christian Streich

18. Roberto Mancini

19. Urs Fischer

20. Unai Emery

21. Oliver Glasner

22. Mauricio Pochettino

23. Gian Piero Gasperini

24. Arne Slot

25. David Moyes

26. Abel Ferreira

27. Luciano Spalletti

28. Julen Lopetegui

29. Kasper Hjulmand

30. Ange Postecoglou

31. Marcelo Gallardo

32. Tite

33. Patrick Vieira

34. Luis Enrique

35. Jose Mourinho

36. Ivan Juric

37. Thomas Frank

38. Regis Le Bris

39. Marco Silva

40. Simone Inzaghi

41. Roberto De Zerbi

42. Igor Tudor

43. Lucien Favre

44. Giovanni van Bronckhorst

45. Paulo Fonseca

46. Vincenzo Italiano

47. Jesse Marsch

48. Marco Rose

49. Maurizio Sarri

50. Gareth Southgate

