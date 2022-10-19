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Pep Guardiola Terpilih Sebagai Pelatih Terbaik, padahal Carlo Ancelotti Hasilkan Lebih Banyak Gelar
Pelatih Manchester City ini mengalahkan Carlo Ancelotti yang sebenarnya mengoleksi lebih banyak gelar. Four Four Two merilis...
SERAMBINEWS.COM - Pep Guardiola resmi menjadi Pelatih Terbaik Tahun 2022 versi majalah Four Four Two.
Pelatih Manchester City ini mengalahkan Carlo Ancelotti yang sebenarnya mengoleksi lebih banyak gelar.
Four Four Two merilis 50 pelatih terbaik di dunia untuk tahun 2022 ini.
Dalam daftar tersebut, Pep Guardiola muncul di urutan teratas sebagai pelatih terbaik di tahun 2022.
Munculnya Guardiola sebagai pemenang versi media tersebut cukup mengejutkan.
Pasalnya, bekas pelatih Barcelona itu hanya mampu meraih satu gelar di tahun 2022 bersama Manchester City, yaitu Liga Inggris 2021-2022.
Namun, Four Four Two punya alasan tersendiri memasukkan nama Guardiola sebagai pelatih terbaik 2022.
Mereka mengatakan bahwa Guardiola masih jadi yang terbaik di tahun 2022 karena terus berinovasi dan selalu punya cara untuk mengalahkan pelatih-pelatih top Eropa.
Di sisi lain, nama pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menduduki peringkat 2 sebagai Pelatih Terbaik tahun 2022.
Masuknya nama Ancelotti di peringkat ke-2 tak bisa dilepaskan dari pencapaian gemilangnya bersama Real Madrid di musim 2021-2022.
Bekas pelatih AC Milan itu berhasil membawa Real Madrid jadi juara Liga Spanyol 2021-2022, Liga Champions 2021-2022, Piala Super Spanyol, dan Piala Super UEFA 2022.
Sementara itu, peringkat 3-5 masing-masing ditempati oleh Juergen Klopp, Antonio Conte, dan Stefano Pioli.
Berikut 50 pelatih terbaik di dunia tahun 2022, dikutip dari Four Four Two:
1. Pep Guardiola
2. Carlo Ancelotti
3. Juergen Klopp
4. Antonio Conte
5. Stefano Pioli
6. Mikel Arteta
7. Thomas Tuchel
8. Graham Potter
9. Julian Nagelsmann
10. Diego Simeone
11. Hans-Dieter Flick
12. Christophe Galtier
13. Eddie Howe
14. Xavi
15. Erik Ten Hag
16. Lionel Scaloni
17. Christian Streich
18. Roberto Mancini
19. Urs Fischer
20. Unai Emery
21. Oliver Glasner
22. Mauricio Pochettino
23. Gian Piero Gasperini
24. Arne Slot
25. David Moyes
26. Abel Ferreira
27. Luciano Spalletti
28. Julen Lopetegui
29. Kasper Hjulmand
30. Ange Postecoglou
31. Marcelo Gallardo
32. Tite
33. Patrick Vieira
34. Luis Enrique
35. Jose Mourinho
36. Ivan Juric
37. Thomas Frank
38. Regis Le Bris
39. Marco Silva
40. Simone Inzaghi
41. Roberto De Zerbi
42. Igor Tudor
43. Lucien Favre
44. Giovanni van Bronckhorst
45. Paulo Fonseca
46. Vincenzo Italiano
47. Jesse Marsch
48. Marco Rose
49. Maurizio Sarri
50. Gareth Southgate
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Artikel ini telah tayang di Bolasport.com dengan judul "Carlo Ancelotti Borong 3 Gelar, Malah Pep Guardiola Jadi Pelatih Terbaik"