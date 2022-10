Prajurit Korem 011/LW Ikut Garjas untuk Syarat Naik Pangkat di Lapangan Sudirman Lhokseumawe

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Satuan Korem 011/Lilawangsa menggelar Tes Kesegaran Jasmani (Garjas) periodik II bagi prajurit TNI dan ASN Korem 011/Lilawangsa dan jajaran di Lhokseumawe.

Tes kesegaran jasmani yang diselengarakan Jasrem 011/LW selama Satu Minggu tersebut dimulai Senin tanggal 17 sampai dengan 21 Oktober 2022, di Lapangan Jenrderal Sudirman Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Kolonel Inf Bayu Permana melalui Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 011/LW Kapten Inf Roni Mahendra mengatakan, Tes Garjas merupakan keharusan dilakukan bagi seluruh prajurit TNI maupun ASN di lingkungan Militer.

Tes kesegaran jasmani dasar persyaratan bagi yang akan Usul Kenaikan Pangkat (UKP). "Garjas tentunya sebagai pembinaan fisik, kemudian syarat usul kenaikan pangkat maupun akan sekolah, dan persyaratan lainnya dalam menunjang karier setiap prajurit kedepan," jelas Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 011/LW Kapten Inf Roni Mahendra, kepada Serambinews.com, Jumat (21/10/2022).

Kapenrem menerangkan, pelaksanaan Tes meliputi, Garjas A Lari dengan waktu 12 menit, selanjutnya Garjas B yaitu Pull Up, Sit Up, Push Up, Lunges dan Shuttle Run serta ditambah tes kesegaran C Renang Dasar Militer dengan jarak 50 meter.

Kegiatan Jasmani dipimpin Kajasrem 011/LW Kapten inf Sumadi Joko Susilo. Sedangkan Tim kesehatan oleh Kesrem TNI-AD Lhokseumawe dalam pemeriksaan kelayakan peserta sebelum menggikuti Tes Garjas.(*)

