Viral di TikTok, Sopir Mengaku Kerap Dibegal 4 Pengendara Sepmor di Jalur 2 Lewat Tugu Langsa 

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Akun TikTok bernama Setiabudi00, Senin (24/10/2022) hari ini viral, karena memposting sopir mobil angkutan barang kerap dibegal oleh pengendara 2 sepmor Mio Soul GT, di jalur dua arah lewat Tugu Polantas dari arah Banda Aceh.

Dalam akun TikTok itu, tampak seorang laki diduga sopir memakai baju motif kotak-kotak warna hitam kebiruan, menerangkan di Langsa sudah merajale begal karena sopir mobil barang (mobar) kerap dibegal oleh 4 orang dengan2 sepmor matix Mio Soul GT.

Mereka dipalak (dibegal), saat melintas di Jalan Lintas Medan Banda Aceh jalur dua lewat Tugu Polantas mengarah hingga ke Langsa Lama.

Pelaku menurut pria itu, 4 orang menggunakan dua sepmor Soul GT (sepmor matix Yamaha Mio) mengancam sopir dengan batu.

D sini korban sopir harus memberikan uang hingga Rp 200 ribu.

"Nyo di Langsa ka merajalela that ka, awak tanyo ka dipeulaku lom daerah jalur dua Langsa, lewat Tugu meunye dari arah Banda Aceh, yang peugot pungli nyan awak ek honda Soul GT 4 droe imat aneuk bate, meunye neutume bek le neujok sen, bek le neupeuluh, male that-that bangsa mulia, ilong saket that ate kuh, meudum ideh ek tatangani, pulom di nanggroe dro teuh. Nyan kapada mamandum sopir awak tanyo bek le neu thun talo yang kejadian jih di Langsa. Dipeugah Bg Iswandi awak Greukuh, gob nyan yang kejadian malom baro, 200 ribe, nyo harap bek le na kejadian, neuhubungi long, nak jut ta drop, tapeusikula jih. Neu hubungi lon. 085363179208, get, Asalamualaikum," ujarnya dengan bahasa Aceh.

"(Ini di Langsa sudah merajalela sekali, orang kita sudah dikerjai lagi di jalur dua Langsa, lewat tugu jika dari Banda Aceh, yang buat pungli itu orang naik sepeda motor Soul GT 4 orang memegang batu, jika sopir dapat jangan dikasih lagi uang, jangan dilepas lagi, cukup malu bangsa mulia, sakit sekali hatiku, di daerah lain (maksudnya daerah luar Aceh) sanggup kita tangani, apalagi di daerah kita sendiri. Kepada sopir orang Aceh jangan mau lagi menahan kalah (pasrah) yang kejadian di Langsa. Dikatakan Bang Iswandi orang Krueng Greukuh (Aceh Utara) dia yang alami kejadian (begal) malam kemarin, 200 ribu. Dia harap tidak ada kejadian lagi, hubugi dia supaya bisa ditangkap, kita sekolahkan dia. Hubungi saya 085363179208, terima kasih, Assalamualaikum)."

Hingga 4 jam diposting di TikTok sekitar pukul 21.50 WIB Senin (24/210/2022) malam ini, sudah ada 2.550 orang yang me- like atau menyukainya. (*)

