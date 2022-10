Gawat! Kasus Remaja Keroyok Remaja Ternyata bukan Kasus Biasa, Kajari: Bisa Jadi Perkara Pembunuhan

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kasus 11 remaja yang terlibat pengeroyokan terhadap seorang remaja berinisial SZ (13), menggunakan benda tumpul dan senjata tajam (sajam) yang terjadi terjadi pada Sabtu (8/10/2022) lalu, terus bergulir.

Saat ini, berkas perkara belasan remaja tanggung itu dinyatakan sudah lengkap dan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lhokseumawe.

Sehingga, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe telah menerima pelimpahan 11 tersangka remaja itu beserta barang bukti yang diserahkan oleh Kanit Reskrim dan penyidik serta Kapolsek Banda Sakti, Iptu Faisal, Selasa (25/10/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lhokseumawe, Dr Mukhlis, SH MH, yang didampingi Kasi Pidum, Kardono mengatakan, bahwa ke-11 remaja tersangka dan barang bukti kasus pengeroyokan itu telah diterima pihaknya.

“Melihat alat bukti dari berkas oleh penyidik, perkara ini bukan perkara biasa tapi bisa jadi perkara pembunuhan,” katanya.

“Nanti saya akan koordinasi dengan JPU sejauh mana efek dari penggunaan senjata tajam tersebut,” lanjut Kajari Mukhlis, kepada Serambinews.com, Selasa (25/10/2022).

Disebutkannya, ke-11 remaja tersangka kasus penggeroyokan tersebut dititipkan sementara ke Lapas Kelas IIA Lhokseumawe.

“Tadi pukul 15.30 WIB, mereka telah kita titipkan ke lapas tersebut untuk menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” bebernya.

“Sementara hari Rabu ini, mereka akan kita limpahkan ke PN Lhokseumawe, sementara jadwal sidang menunggu penetapan hakim,” jelasnya.

Ke-11 remaja tersangka penggeroyokan itu, urai Kajari, yaitu RA (16), MF (16), AZ (16), ZA (16), MR (16), MR (15), MN (14), dan F (16).

Kemudian, ZU (16), dan MF (17), serta seorang tersangka dewasa berinisial M (19).

“Setelah kita pelajari berkas perkara, di mana dalam BAP saat beberapa anggota TNI AD melihat kejadian perkelahian tersebut, beberapa anggota TNI AD langsung melerai,” paparnya.

“Kemudian, korban pergi ke terminal bus Kota Lhokseumawe, Namun tidak lama datanglah pelaku atau terlapor berinisial F dan 10 orang temannya ke terminal bus, dan kembali memukuli korban,” ungkap Kajari.

“Tidak hanya itu, korban juga dibawa paksa menggunakan sepeda motor oleh pelaku ke sebuah bangunan kosong yang terletak di dekat pasar sayur Gampong Pusong Baru,” urainya.

“Di dalam bangunan itu, korban diikat dan disiksa oleh mereka,” sebut Kajari.

Oleh karena itu, sambung Mukhlis, dalam berkas perkara mereka didakwa Pasal 170 KUHP Subs Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Subs UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.(*)