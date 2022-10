Sering Belanja Online Bisa jadi Kecanduan, Ini Dampak Buruk dan Penjelasannya

Di balik itu, ada potensi pemborosan apabila tak berhasil mengontrol tabiat berbelanja online tersebut.

SERAMBINEWS.COM - Saat ini banyak orang memudahkan urusan belanja dengan cara online.

Tapi semua itu tidak selamanya bisa bisa dilakukan, ada sisi baik atau tidaknya.

Kemudahan berbelanja, yang tak mengharuskan datang langsung ke toko, secara online kadang membawa banyak manfaat.

Selain menghemat waktu dan tenaga, banyak pula diskon yang ditawarkan penjual.

Di balik itu, ada potensi pemborosan apabila tak berhasil mengontrol tabiat berbelanja online tersebut.

Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Sulawesi Selatan Syamsu Rizal mengatakan, mengutip hasil survei We are Social Hootsuite per April 2021, disebutkan bahwa 88,1 persen pengguna internet di Indonesia menggunakan layanan e-commerce atau lokapasar untuk berbelanja barang.

Posisi tersebut menduduki peringkat satu dunia.

"Berdasar survei Bank Indonesia pula, volume transaksi digital terus berkembang sebesar 42,47 persen setiap tahunnya. Minat berbelanja masyarakat secara daring meningkat di masa pandemi Covid-19 di awal 2020," katanya saat webinar bertema Jangan Boros! Tahan Godaan dan Hindari Gelap Mata Saat Berbelanja Online! belum lama ini.

Ini juga terjadi lantaran kemudahan yang ditawarkan saat berbelanja online, seperti godaan diskon, seringkali konsumen membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Ini akan menimbulkan pemborosan.

Dalam webinar yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi ini.

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi UNITRI Malang Asfira Rachmad Rinata mengatakan, potensi kecanduan berbelanja online dipicu promosi gencarnya diskon yang membuat konsumen tertarik untuk membeli.

Hal lainnya adalah kenyamanan dan kemudahan akses dalam berbelanja merangsang seseorang untuk mudah sekali membeli barang.

Padahal, di balik itu ada dampak yang kurang bagus, baik untuk keuangan maupun kesehatan mental.