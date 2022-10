Hasil Liga Champions: Mahrez Gagal Penalti, Borussia Dortmund Temani Manchester City Lolos 16 Besar

GETTY IMAGES via AFP/MICHAEL REGAN

Striker Manchester City, Erling Haaland, mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund dalam babak penyisihan Grup C Liga Champions 2022-2023, Man City vs Dortmund, di Etihad Stadium, Kamis (15/9/2022) dini hari WIB. Terkini, Man City dan Dortmund akan kembali bertanding pada matchday kelima Liga Champions 2022-2023. Laga Dortmund vs Man City dijadwalkan berlangsung di Stadion Signal Iduna Park, Jerman, pada Rabu (26/10/2022) dini hari WIB.