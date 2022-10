Kampus Luar Negeri Ikut Seminar di Unigha

SIGLI - Kampus luar negeri mengikuti seminar internasional yang digelar Universitas Jabal Ghafur (Unigha) Sigli di Keunire, Kecamatan Pidie, Selasa (25/10/2022).

Rektor Unigha Sigli, Prof BI Anshari MPd, kepada Serambi, Selasa (25/10/2022) mengatakan, pihaknya melaksanakan seminar internasional sebagai bentuk pemberian informasi dari luar dari hasil penelitian yang telah dilakukan dosen bersama praktisi di Indonesia maupun luar negeri.

Kegiatan itu mengusung tema “Social Science Development and Educational Innovation Based On Technology,".

Pada konferensi itu dilaksanakan sesi diskusi paralel dan tanya jawab yang melibatkan perwakilan pemakalah.

Di mana, peserta akan berpartisipasi dengan seluruh undangan untuk mengidentifikasi isu penting yang relevan dengan teknologi, pendidikan dan social science.

Kata BI Anshari, key note speaker pada seminar internasional itu adalah Prof Zulfan Tadjoeddin is Associate Professor in Development Studies, Humanitarian and Development Studies Western Sydney University.

Lalu, Prof Hiroko Oe Bournemouth University UK, Dr Pravin Parmar is Director–Business Development & Operations Indian Management School and Research Centre India dan Isma Noornisa Ismail PhD, Akademisi At UiTM Malaysia.

Berikutnya, Prof Dr Bansu I Ansari MPd, Rektor Unigha dan Dr Rahmi Agustina SSi MPd, dosen Unigha Sigli, serta Dr Azila Adnan, dosen di Faculty of Science and Marine Environment Universiti Malaysia Terengganu.

"Seminar internasional dilakukan melalui zoom meeting.

Alhamdulilah, terlaksana dengan sukses," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan itu terlaksana berkat dukungan Yayasan Pembangaunan Kampus Jabal Ghafur, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unigha, Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Universiti Teknologi Mara (UiTM), BSI, BNN, Pos Indonesia dan Telkom Indonesia.

150 Peserta

Ketua Panitia, Mustakim Sagita MPd didampingi Humas Unigha, Ulil Azmi Hasda SM PFis kepada Serambi, kemarin, menjelaskan, konferensi itu diikuti 150 peserta.

Menurutnya, masing-masing peserta menampilkan makalah.

Peserta terdiri dari perwakilan internasional seperti Western Sidney University, Bournemoth University, Indian Management School dan Research Centre, UITM, serta UTM.

Untuk kampus nasional seperti Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Tadulako, Universitas Halu Oleo, dan Universitas Negeri Medan.

Selain itu, juga melibatkan peneliti, praktisi, akademisi, asosiasi dan organisasi, serta sektor swasta.

Seperti Prof Zulfan Tadjoeddin, Prof Hiroko Oe, Dr Pravin Parmar, Isma Noornisa Ismail PhD, Ts Dr Azilla Adnan, dan Dr Rahmi Agustina SSi MPd. (naz)

