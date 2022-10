Nadine Fatiana Rilis Lagu Ketiga

FOR SERAMBINEWS.COM

Musisi muda asal Malang, Jawa Timur, Nadine Fatiana menghadirkan karya terbarunya bertajuk ‘If Tomorrow We Have to Fall Apart’ dengan sentuhan kesenduan.

Nadine menceritakan, ia memang sengaja menghadirkan nuansa yang berbeda di karya terbarunya itu setelah sebelumnya mendalami lagu bernuansa santai, kini ia membawa nuansa sendu.

Untuk visualnya pun ia memilih visual berwarna oranye berbeda dari dua karya sebelumnya yang didominasi warna biru.

“Mood-nya lebih ke mellow gitu ya, dan kemerahan orange ini menurutku warna yang bisa mewakili suasana mellow gitu ya.

Emosinya yang ingin ditonjolkan passionate gitu,” ujar Nadine dalam siaran persnya, Selasa (25/10/2022).

Dalam penciptaan ‘If Tomorrow We Have to Fall Apart’, Nadine dibantu musisi lainnya yaitu Prince Husein.

Selain Prince Husein, ada Mahatamtama dan Derry Rith Haudin dari Coldiac yang ikut berpartisipasi dalam memproduksi nomor terbaru Nadine itu.

Jika ditilik dari liriknya, single ini bercerita tentang dua insan yang ingin menghabiskan waktu bersama karena masa depan bisa jadi akhir dari mereka.

Meski begitu, Nadine makna dari lagu ini bisa diinterpretasikan secara luas dan personal sesuai dengan situasi para pendengar.

Lagu ketiganya ini dirilis secara digital dan kini sudah dapat dinikmati oleh para pendengar dan pecinta musik di Tanah Air.

Ia pun menyampaikan cita-citanya bahwa suatu saat ia ingin menghadirkan live session dan video klip untuk karyanya meski saat ini masih terhambat oleh kesehariannya sebagai seorang murid SMA.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dia sudah merilis lagu debutnya yang berjudul ‘Enough’.

Di mana lagu itu seolah ingin memotivasi banyak orang untuk tetap berpikir positif akan dirinya, karena dengan menjadi dirinya sendiri itu sudah cukup. (ant)

