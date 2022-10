Ratusan Hasil Penelitian Dikaji Melalui Konferensi Aricis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka memeriahkan dies natalis yang ke-59 kembali mengadakan beberapa rangkaian kegiatan akademik. Salah satunya adalah the 4th Ar-Raniry International Conference on Islamic Studies (ARICIS IV).

Konferensi ARICIS IV yang digelar tahun ini selain untuk mengkampanyekan moderasi beragama, juga bertujuan untuk menyuguhkan hasil kajian keilmuan Islam terkini kepada masyarakat luas serta isu-isu terkait yang sedang gencar dibicarakan dan diperdebatkan oleh para ilmuwan dunia.

Konferensi ARICIS IV yang berlangsung pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2022 tersebut dibuka langsung oleh Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. pada Rapat Senat Terbuka (25/10).

“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh civitas UINAR dan para tamu undangan untuk dapat berpartisipasi dan menghadiri konferensi internasional ARICIS IV yang akan berlangsung selama 2 hari penuh di gedung Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,” himbau Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag. saat berlangsungnya seremonial pembukaan konferensi.

Pada sesi pembicara utama konferensi ARICIS IV tahun ini menyuguhkan orasi ilmiah yang dipaparkan oleh Prof. Dato' Dr. Mohamad bin Abdul Hamid, Rektor Kolej Islam Teknologi Antarabangsa (KITAB) Pulau Pinang, Malaysia dan Prof. Yahya Don dari Universiti Utara Malaysia.

Sesi berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan makalah oleh Dr. Ali Hussein Hazem dari University of Al-Hamdaniya, Iraq, Dr. Kamaruzzaan Bustamam Ahmad, Dr. Bustami Abubakar dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Adlin Sila (Staf Ahli Mendibud Ristek), Prof Madya Dr Mukhamad Hadi Musolin, Dr Reda Owis Hassan Serour, Dr. Anas Suzastri bin Ahmad dari Universiti Islam Antarabangsa, Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Muhajir al Fairusy dari STAIN Tgk. Dirundeng Meulaboh, Dr. Reza Fahmi, dan Dr. Prima Aswirna. M.Sc. dari UIN Imam Bonjol Padang.

Selain pembicara di atas sebanyak 191 judul penelitian dipresentasikan dalam 12 sesi paralel.

“Kegiatan konfrensi ARICIS IV tahun ini memilih tema Muslim society’s challenges and opportunities: Towards a Transmodern Transformation of the Global World, dengan sub-sub tema meliputi semua disiplin keilmuan yang tersebar pada setiap fakultas di lingkungan UINAR”, jelas Ketua Panitia ARICIS IV, Dr. Anton Widyanto, M.Ag., Ed.S.

Lebih lanjut dia juga berharap agar agenda konferensi serupa ini dapat menggairahkan atmosfir akademik di UIN Ar-Raniry untuk mencapai cita-cita sebagai research university di masa mendatang.

"Penggairahan publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian merupakan salah satu syarat penting untuk mencapai cita-cita kita bersama ke depan menjadi kampus yang unggul", pungkas Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry ini.(*)

