Dian Sastro Selektif Pilih Hunian Ideal

TAK cukup hanya bikin aman dan nyaman, Dian Sasto wardoyo memiliki syarat lain yang harus terpenuhi dalam memilih hunian.

Baginya, rumah yang memiliki lingkungan yang asri menjadi salah satu nilai tambah.

Ini dikarenakan ia adalah sosok pendukung gaya hidup aktif dan senang olahraga di luar ruangan.

Misalnya, bersepeda dan lari.

"Kalau masalah memilih hunian untuk masa depanku memang lebih selektif ," kata Dian dalam acara yang dihelat Auraya Suites, Alam Sutera, di Tangerang Selatan, Rabu (26/10/2022).

Baginya, hunian, gaya hidup serta segala fasilitas dan penghuni lingkungan haruslah selaras.

Untuk itu, aktris film Ada Apa dengan Cinta ini juga menambahkan, dirinya mengidamkan hunian yang memiliki fasilitas bermeditasi yang penting bagi kesejahteraan emotional.

Dian mencontohkan, Auraya Suites karena menjadi hunian modern, dengan teknologi touchless system, sistem security yang aman dan sudah EV Ready, cocok untuk first home buyers yg selalu up to date.

"Apalagi lokasinya sangat strategis, lingkungan nyaman dan fasilitasnya sangat lengkap, mendukung lifestyle saya yang active dengan berbagai kesibukan.

Jadi intinya hunian jangan hanya tidak sekedar modern dan estetik, tetapi juga mengerti akan kebutuhan dan gaya hidup calon penghuninya.

Juga memiliki investment value yang sangat menarik, mengingat saat ini generasi milenial dan gen Z sudah semakin sadar atas pentingnya berinvestasi," katanya.

Reynaldo Mahogi, Sales Manager Auraya Suites mengatakan, sebagai ikon dari anak muda yang memiliki visi lifestyle enthusiast, kami menunjuk Dian Sastrowardoyo sebagai Brand Ambassador.

"Dian dianggap serasi dengan semua nilai serta kelebihan yang ditawarkan di Auraya Suites, yaitu hunian mencerminkan sebuah lingkungan yang muda, cerdas dan humanis," kata Reyanaldo. (Tribunnews.com)

