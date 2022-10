CSR Global & ESG Awards 2022, MDB Group Masuk 3 Nominasi 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Berhasil diakui di beberapa ajang Perhelatan CSR bergengsi di tingkat Darrah & Nasional, PT Media Djaya Bersama (MDB Group) bersama anak perusahaannya PT Mifa Bersaudara kembali dinilai berhasil dalam pengelolaan CSR di tingkat internasional dengan masuk 3 nominasi pada perhelatan CSR Global & ESG Awards 2022 yang akan berlangsung di Hanoi, Vietnam 3-4 November 2022.

Direktur Utama PT Media Djaya Bersama Irsan S. Gading dalam pesan singkatnya menyampaikan bahwa MDB Group selama 1 Dekade terakhir komit untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan CSR yang tentunya berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

"Alhamdulillah, upaya kami dalam pengelolaan CSR sudah dinilai baik di tingkat internasional saat ini, semoga dari tiga nominasi yang masuk semuanya mendapat hasil yang terbaik di Vietnam nanti selaku tuan Rumah perhelatan CSR Global & ESG Awards 2022 yang juga menjadi salah satu pasar batubara kami di Asia", sebut Irsan.

Group Head CSR, External Relations, & Corporate Communication PT Mifa Bersaudara Azizon Nurza membeberkan bahwa 3 nominasi penghargaan yang pihaknya terima yakni kategori Best Community Programme, Best CSR & ESG Leadership, & Best CEO.

Lebih lanjut program yang diajukan dan dinilai diantaranya yakni Development of One Village One Product (OVOP) program in responding to environmental & employment conflict, Modification and implementation of sustainable CSR & Public Relations Programs in Aceh, dan yang terakhir yaitu Increasing the quality of Aceh Human Resources for sustainable investment.

"Di perhelatan CSR tingkat nasional terakhir kemarin kami berhasil meraih peringkat emas untuk program yang kami ajukan, semoga dalam CSR Global & ESG Awards 2022 nanti kami berhasil memaparkan dengan baik 3 program yang masuk nominasi ini dengan target optimis mendapatkan peringkat emas dari semua nominasi", ucap Azizon.

Adapun beberapa perusahaan Indonesia lainnya yang berhasil masuk nominasi di perhelatan bergengsi ini diantaranya PT Adaro Energy, PT Pertamina Hulu, PT Chandra Asri, PT PJB, Pridential Indonesia, dan PT Astra Internasional.(*)