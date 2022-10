Mendorong Efektifitas Bank Aceh Syariah Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat

Oleh: M Faisal Muchtar*)

Pertama, penulis ingin mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang telah mengambil keputusan strategis dengan mengkonversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada tahun 2016.

Demikian pula dengan langkah berikutnya terbitnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) no 11/ 2018.

Kedua, langkah besar ini telah memberikan dampak-dampak yang positif bagi perkembangan perbankan syariah, disamping tentu saja ada tantangan-tantangan untuk mengisi Langkah strategis ini.

Selanjutnya, untuk menguraikan gagasan di atas, penulis berupaya melakukan pendalaman dari sisi internal dan eksternal sebagai sumbangan pemikiran untuk kesiapan Bank Aceh Syariah yang lebih baik dalam menghadapi ragam pergerakan bisnis perbankan di Indonesia.

Sebagaimana penulis melihat perlu adanya kesamaan pemikiran antarpemangku kepentingan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), visi kedepan Bank Aceh Syariah dan beberapa sinergi yang dapat mendorong terwujud bank penggerak ekonomi agar tumbuh lebih baik,

Kesamaan pemikiran para stakeholders

Kesamaan pemikiran sangat penting dalam mewujudkan sebuah visi dan tujuan, membantu gerak sebuah organisasi menjadi lebih cepat dalam merumuskan rencana dan Langkah-langkah penting.

Yang penulis maksud dalam hal Ini adalah kesamaan pemikiran para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan yang tepat dalam menerapkan system keuangan syariah penuh dan konversi bank Aceh serta perubahan-perubahan penting sesuai amanat sebuah bank pembangunan daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, menopang infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (UMKM yang bertumbuh).

Indonesia adalah contoh negara yang menerapkan two- tier Board dengan adanya Board of Commissioner (BOC) dan Board Of Directors (BoD) sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sedangkan Malaysia adalah contoh negara Anglo Saxon yang menerapkan single board dalam mengelola sebuah perusahaan yang dikenal dengan istilah Board of Directors( https://www.esgi/ai).

Selain itu, dalam perusahaan atau Lembaga keuangan syariah dilengkapi dengan adanya Shariah Advisory Board /Dewan Pengawas Syariah.

Secara manajemen, masing-masing dari BOD dan BOC memiliki fungsi, tugas dan KPI (Key Performance Indicator) yang berbeda, meskipun memiliki tujuan utama yang sama yaitu memberikan nilai tambah bagi perusahaan / pemegang saham.

Sebagaimana pada pasal 109 ayat (3) UU PT di atas disebutkan fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah (www.https://ojk.go.id).