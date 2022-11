11 Tahun Pisah, Pria Ini Akhirnya Nikahi Mantan Pacar Cinta Pertamanya: Kutunggu Jandamu Itu Nyata

Penulis: Listusista Anggeng Rasmi

SERAMBINEWS.COM - Seorang pria akhirnya menikah dengan mantan pacarnya setelah 11 tahun berpisah.

Wanita itu diketahui sudah pernah menikah dan bercerai.

Seolah sudah ditakdirkan menjadi jodoh, pria dan wanita ini bertemu kembali

Kisah tersebut viral di TikTok.

Diketahui, hubungan mereka juga terjalin 21 tahun lalu.

Tentunya bukan waktu yang singkat hingga mereka bisa kembali bersatu.

Kisah ini begitu unik hingga menarik perhatian warganet media sosial.

Terlebih, si wanita sudah pernah menikah sebelumnya.

Setelah menjanda, ia kembali dipertemukan dengan kekasih lamanya itu.

Kisah ini viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @milwij.

Pemilik akun yang bernama Mila menceritakan kisah asmaranya yang unik.

Ia pun menyinggung soal cinta pada pandangan pertama.

Kisah wanita yang kembali dengan mantan kekasihnya (TikTok milwij)



"Definisi kutunggu jandamu. Definisi jatuh cinta pada pandangan pertama itu nyata adanya. Love at the first sight is real," tulis keterangan video.