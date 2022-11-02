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Danrindam IM Buka Diksarmil Menwa
Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Aceh Tahun 2022, resmi dibuka, Senin (31/10/2022).
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) Resimen Mahasiswa (Menwa) Provinsi Aceh Tahun 2022, resmi dibuka, Senin (31/10/2022).
Diksarmil tersebut berlangsung sampai hari Minggu, tanggal 13 November 2022 di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara, Mata Ie, Aceh Besar.
Acara dibuka oleh Komandan Resimen Induk Kodam Iskandar Muda Kolonel (Inf) Kristomei Sianturi, S.Sos, M.Si (Han).
Para peserta yang mengikuti Diksar Menwa berasal dari berbagai kampus di Aceh, yaitu utusan Universitas Syiah Kuala sebanyak 25 siswa, UIN Ar-Raniry 13 siswa, IAIN Cot Kala Langsa 6 siswa, Universitas Malikul Saleh Lhokseumawe 3 siswa, Universitas Teuku Umar Meulaboh 8 siswa, IAIN Takengon 3 siswa, Universitas Al-Washliyah Banda Aceh 3 siswa, dan Universitas Abulyatama Aceh Besar 1 siswa.
Pembukaan Diksarmil turut dihadiri oleh Komandan Dodik Bela Negara Mata Ie, para petinggi di lingkungan Rindam IM, Dan Menwa Aceh,
Wadan Menwa Aceh, Rektor USK diwakili Wakil Rektor III USK, perwakilan Rektor UIN Ar-Raniry, perwakilan IAIN Cot Kala Langsa, perwakilan Unimal Lhokseumawe, perwakilan UTU Aceh Barat, perwakilan IAIN Kabupaten Aceh Tengah, perwakilan Universitas Al-Washliyah Banda Aceh dan perwakilan Unaya Aceh Besar.
Tak ketinggalan dari Satpol PP dan WH Aceh, Kesbangpol Aceh, Gegana Polda Aceh dan tamu lainnya. (aji)