Pj Wali Kota Hadiri IMT-GT Green Cities Mayor Council di Medan, Sampaikan Proposal Sabang Kota Hijau

SERAMBINEWS. COM, SABANG - Pj Wali Kota Sabang, Reza Fahlevi yang didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Setdako Sabang, Faisal Azwar dan Direktur Promosi & Kerjasama BPKS, Maya Safira memenuhi undangan Direktur Central for Indonesia-Malaysia-Thailand Sub Regional Cooperation (CIMT) untuk mengikuti The 5th IMT-GT Green Cities Mayor Council Meeting, yang berlangsung dari 31 Oktober 2022–1 November 2022 di Kota Medan, Sumut.

Pada pertemuan itu, Pj Wali Kota Sabang menyampaikan 4 proposal Program Kota Hijau, yaitu pengembangan desa ekowisata, wisata budaya & sejarah berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, dan Program Sabang MeuLaot, Pelestarian Lingkungan dan Laut.

"Selain itu, ada program penguatan mata pencaharian petani kecil dan ketahanan perubahan iklim melalui pendekatan rantai nilai terpadu. Dan terakhir program membangun ketahanan air dan iklim secara terpadu untuk mengatasi perubahan iklim," jelas Reza Fahlevi, Rabu (2/11/2022).

Reza Fahlevi mengatakan, dalam pertemuan Dewan Wali Kota yang tergabung dalam IMTGT ini, ada beberapa agenda yang diikuti.

Yaitu para Wali Kota dan Ketua Delegasi Peserta IMT-GT melakukan tour sepeda keliling Kota Medan yang dilanjutkan dengan penanaman pohon.

Para peserta juga melakukan City Tour ke sejumlah lokasi heritage yang bertujuan untuk mengenalkan tempat dan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan.

Kemudian, pada malam harinya para peserta Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT) Green Cities Mayor Council (GCMC) juga mengikuti Gelar Melayu Serumpun (Gemes) 2022 di Istana Maimun Kota Medan, yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Acara puncak IMTGT pada hari kedua, yaitu Pertemuan para Dewan Wali Kota yang tergabung dalam IMTGT.

Termasuk Kota Sabang bersama Kota Banda Aceh yang mewakili Provinsi Aceh yang diawali dengan kata sambutan selamat datang dari Wali Kota Medan, Bobby Nasution,

Selanjutnya, pembukaan oleh Mayor of Hat Yai City Municipality, Hon. Pol.Lt.Gen. Sakorn Thongmunee, as the Chairperson of the 5th IMT-GT Green Cities Mayor Council (GCMC) dan sambutan dari Deputy Minister for International Economic Cooperation, Coordinating Ministry of Economic Affairs dan Armida Salsiah Alisjahbana, Executive Secretary of UNESCAP.

Dalam kesempatan itu, para delegasi juga dipertemukan dengan para mitra IMTGT yaitu Asia Development Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Secretariat (ASEC), UN-ESCAP, IGES/CCET, Danish Energy Efficiency Partners (DEEP).(*)