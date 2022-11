MDB Group Berhasil Raih 3 Penghargaan Bergengsi CSR Global & ESG Awards 2022 di Hanoi-Vietnam

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - PT Media Djaya Bersama (MDB Group) melalui anak perusahaannya PT Mifa Bersaudara diakui telah berhasil dalam mengelola strategi dan implementasi CSR di tingkat internasional dengan meraih 2 Penghargaan Bergengsi di perhelatan CSR Global & ESG Awards 2022 yang berlangsung di Hotel JW Mariot, Hanoi - Vietnam, Kamis (03/11/2022).

Direktur Utama PT Media Djaya Bersama Irsan S. Gading menyampaikan bahwa sebelumnya ada 3 nominasi yang masuk dan semuanya berhasil mendapatkan penghargaan terbaik dalam pengelolaan CSR & ESG, yakni secara implementasi CSR berhasil meraih Best in Community Programme Awards Peringkat Gold dengan Materi Pengembangan Program One Village One Product Studi Kasus Budidaya Ikan Air Tawar.

"Selain itu secara strategi pengelolaan CSR, Mifa berhasil meraih Best in CSR & ESG Leadership Awards Peringkat Gold dengan Konsep Modifikasi & Implementasi Program CSR dan Public Relations Berkelanjutan di Indonesia yang digagas oleh Group Head CSR, Exrel, & Corcomm PT Mifa Bersaudara Azizon Nurza", ungkap Irsan.

Group Head CSR, Exrel, & Corporate Communication PT Mifa Bersaudara, Azizon Nurza yang hadir langsung mengambil 2 penghargaan di Hanoi tersebut menyampaikan bahwa terdapat puluhan perwakilan perusahaan dan ratusan tokoh-tokoh CSR & ESG lintas negara yang ikut dalam perheletan internasional ini.

"Diawal perhelatan dilaksanakan diskusi publik bersama Prof Richard Hames, Founder & Executive Director, Center For The Future & Fellow World Academy of Art & Sciense serta Prof Martin Blake yang menyimpulkan secara keseluruhan terkait perkembangan pengelolaan CSR & ESG secara global di Tahun 2022 ini", katanya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Tim Mifa dan Manajemen MDB Group yang berupaya seoptimal mungkin menjalankn Strategi dan Implementasi CSR di Indonesia dengan semangat bangkit lebih kuat dalam menggerakkan energi untuk negeri.

"Ini semua tidak terlepas dari keterlibatan 5 profesional asal Aceh yang selalu mensupport saya yakni Bang Abdul Manan (Dept. Head CID & Sustainability), Pak Tengku Kaddhafi (Dept. Head CSR Planning), Pak Nasir (Dept. Head Stakeholder & Community Relations), adinda Oza Akmal Maulana (Section Head Corporate Communication) dan adinda Famela Naridha (CSR Data & Analisis) tutupnya. (*)