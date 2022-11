Jurnal Samarah UIN Ar-Raniry Sukses Selenggarakan Konferensi International di Malaysia

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, KUALA LUMPUR - Jurnal Samarah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh sukses menyelenggarakan Konferensi International di University Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 3-4 November 2022.

Konferensi "The 2nd Samarah Internasional Coference on Islamic Family Law and Islamic Law (SICOIFL 2)" mengambil tema: "Development of Islamic Law in Southeast Asia: theories and Practices".

Acara ini dilaksanakan atas kerja sama antara Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan Jurnal Samarah.

Konferensi international kedua dibuka oleh Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM Prof Madya Sunawari Long, Chief Editor Jurnal Samarah Dr Mursyid Djawas, serta Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dr Kamaruzzaman.

Kegiatan yang juga didukung oleh IAS Foundation, Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI) dan MD Foundation ini mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan Malaysia.

• Selamat, Jurnal Samarah UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jadi Jurnal Hukum Terbaik di Asia

Sebelum sesi presentasi oleh para pembicara, konferensi ini menghadirkan para keynote speaker dari UKM, University Malaya (UN), UIN Ar-Raniry dan USK Banda Aceh.

Setelah itu baru dilanjutkan presentasi dari sejumlah peneliti yang berasal dari berbagai perguruan tinggi favorit di Indonesia seperti Universitas Gajah Mada (UGM), UIN Syarif Hidayatullah, UIN Pekalongan, Universitas Jenderal Sudirman, UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Kendari, IAIN Bukit Tinggi, IAIN Pare-Pare, UIN Alaiddin Makassar, IAIN Kudus, IAIN Kendari, dan IAIN Manado.

Lalu, dari Aceh yang menjadi pembicara berasal dari Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Malikussaleh (Unimal), Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, Ma'had Aly Babussalam Al-Hanafiyyah Aceh Utara serta dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Sementara dari Malaysia, yang tampil sebagai pembicara utama yaitu dari UKM dan University Malaya (UM) yang merupakan dua kampus yang mendapatkan peringkat tertinggi kampus favorit di Malaysia.

Chiet Editor (Pimpinan) Jurnal Samarah, Dr Mursyid Djawas dalam sambutannya saat pembukaan di Aula Senat UKM mengatakan melalui pelaksanaan konferensi ini dan khususnya melalui jurnal Samarah pihaknya ingin menunjukkan wajah Islam yang ramah kepada dunia serta mampu menjawab berbagai problem manusia khususnya di bidang hukum Islam.

"Alhamdulillah Jurnal Samarah menjadi jurnal Q3 dan merupakan jurnal terbaik satu di Indonesia dalam bidang hukum serta nomor 4 terbaik di Asia berdasarkan SJR," ujar Dr Mursyid Djawas.

Sementara Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM Prof Madya Sunawari Long dalam sambutannya mengatakan bahwa UKM siap berkolaborasi dengan para peneliti dari luar negeri, khususnya Indonesia. "InsyaAllah kita siap ke Aceh tahun depan," ujar Prof Madya Sunawari Long.

Prof Sunawari juga memberikan apresiasi penuh kepada Jurnal Samarah yang dipimpin langsung Dr Mursyid. "Kami juga meminta diajarkan bagaimana caranya membuat jurnal sebaik Jurnal Samarah," tukas Prof Sunawari Long.

Prof Sunawari menyatakan, saat ini UKM merupakan kampus ternama dengan menduduki peringkat 129 dunia. Pihaknya saat ini bekerja keras siang malam agar UKM menjadi salah satu dari 100 kampus terbaik di dunia.(*)

• Hari Ulang Tahun Fuji, Thariq Halilintar Beri Kejutan Romantis: Cinta Aku Tak Akan Pudar

• VIDEO Masih Mengotori Jalan, Kadishub Banda Aceh Datang Pengawas Proyek BPKA Kabur

• Setelah Punya Istri, Jesse Choi Ungkap Risiko Berpasangan dengan Artis Sekelas Maudy Ayunda