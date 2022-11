Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram Serahkan Dua Mobil untuk Nasabah

FOTO BERSAMA - Pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Miftauddin, didampingi Wakilnya, Mukhlis, foto bersama dengan dua nasabah yang menerima hadiah langsung dari penukaran poin Tabungan Seulanga berupa dua mobil XPander Cross A/T, di Nagan Raya, Kamis (3/11/2022).

PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Nagan Raya, memberikan hadiah langsung berupa dua mobil Mitsubishi XPander Cross A/T kepada dua nasabahnya. Mobil itu sebagai hadiah untuk hasil penukaran poin Tabungan Seulanga milik kedua nasabah tersebut. Mobil itu diserahkan oleh Pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram, Miftauddin, di Nagan Raya, Kamis (3/11/2022).

Miftauddin menjelaskan, saat ini Tabungan Seulanga merupakan tabungan yang sangat banyak manfaat kepada nasabah atau masyarakat. Selain sebagai sarana menyimpan uang, tabungan ini juga menjadi wadah investasi yang memberi keuntungan dari pencapaian poin setiap kelipatan saldo berdasarkan akumulasi saldo terendah setiap bulan.

“Bila ingin meraih hadiah langsung tanpa diundi dan uang aman, menabunglah di Bank Aceh Syariah,” ajak Miftauddin.

Secara rinci, ia menjelaskan cara membuka Tabungan Seulanga. “Caranya sangat mudah dan cepat. Nasabah mendatangi Bank Aceh Syariah terdekat, lalu mengisi formulir pendaftaran, membawa kartu identitas diri, dan menyetor saldo awal minimal Rp 1.000.000,” ungkapnya.

Seluruh nasabah Tabungan Seulanga yang memenuhi ketentuan dan mempunyai saldo minimal Rp 1.000.000, lanjut Miftauddin, berhak diikutsertakan dalam program hadiah Tabungan Seulanga. Poin dihitung berdasarkan saldo terendah pada bulan berjalan.

“Setiap kelipatan Rp 1.000.000, penabung berhak memperoleh satupoin dan akan diakumulasi setiap bulan,” timpal Miftauddin.

Selain itu, menurutnya, nasabah Tabungan Seulanga juga diberikan fasilitas berupa perlindungan asuransi jiwa hingga Rp 10 juta, jaringan ATM yang luas tersebar di setiap Kantor Bank Aceh Syariah yang online 24 jam, serta layanan mobile banking (Action Bank Aceh) hingga penarikan maksimal Rp 10 juta setiap hari.

“Nasabah Tabungan Seulanga juga dapat melakukan transaksi pada ATM bersama di semua bank, melakukan transfer antarbank Rp 25 juta, transfer sesama rekening Bank Aceh hingga Rp 50 juta per hari, transaksi menggunakan kartu debit Rp 25 juta per hari, dan bisa juga menggunakan fasilitas mobile banking (Action Bank Aceh) untuk transfer antarbank Rp 100 juta per hari,” imbuh Miftauddin.

Sementara itu, kedua penerima hadiah mobil tesebut menyampaikan terima kasih kepada Pemimpin Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram yang sudah menyerahkan hadiah yang sangat dinantikan oleh mereka bersama keluarganya.

“Semoga ke depan Bank Aceh Syariah makin maju serta menjadi tempat terpercaya dan mitra bagi banyak orang Aceh dalam menabung demi masa depan yang lebih terjamin,” ungkap nasabah Bank Aceh Cabang Jeuram. (*)