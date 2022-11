Buka Festival Ekonomi dan Bisnis, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq: Rindu Suasana Kampus USK

Sebagai alumni FEB USK, dirinya merasa bangga berada di tengah-tengah mahasiswa sebagai intelektual muda yang akan menjadi penerus bangsa.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Penjabat Wali Kota Banda Aceh, Bakri Sidiq, membuka acara Festival Ekonomi dan Bisnis Tahun 2022.

Kegiatan itu diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.

Acara bertajuk The Future of Economic: Achieving The Key Point of Sustainability tersebut berlangsung di Aula FEB USK, Selasa (8/11/2022).

Turut hadir Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK Faisal beserta para Dosen, Kepala Kanwil Keuangan Aceh Imanul Halim, Kepala OJK Yusri, Ketua Ikafensy Aceh Amal Hasan, Perwakilan Bappeda Aceh, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tamu lainnya.

Mengawali sambutan, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Sidiq mengutarakan rasa rindunya kepada suasana kampus.

Sebagai alumni FEB USK, dirinya merasa bangga berada di tengah-tengah mahasiswa sebagai intelektual muda yang akan menjadi penerus bangsa.

Ia pun mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala atas inisiasi dan kerja kerasnya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat ini.

Baca juga: Berkekuatan 41 Santri, Bakri Siddiq Berharap Kafilah Kota Banda Aceh Pertahankan Juara Umum FASI

Baca juga: FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh Lakukan Pengabdian Masyarakat di FITK UINSU

“Hadir kesini bagi saya juga memantik memori masa kuliah dulu. Di kampus ini, cakrawala pemikiran kami dibuka.”

“Idealisme kami dibentuk, kepekaan sosial kami di asah. Bagi saya, Darussalam adalah bentuk lain dari pada rumah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bakri mengungkapkan digitalisasi kini telah menjadi sebuah keniscayaan.

Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai transformasi digital yang terjadi dalam tatanan kehidupan.

“Buktinya, sebahagian mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis juga telah merasakan bagaimana menjalani perkuliahan secara daring.”

“Saat ini uang tunai juga perlahan tergantikan perannya dengan beragam aplikasi pembayaran dan dompet digital”, tuturnya.