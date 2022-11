Mengenal ONWA-Meulaboh dan OSWA-Singkil, Blok Migas yang Bakal Dikelola Conrad Asia Energy Ltd 

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pada Selasa (8/11/2022) hari ini, era baru eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Aceh dimulai.

Pantai barat-selatan Aceh (Barsela) yang biasanya sepi dari aktivitas pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pada hari-hari mendatang bakal ramai oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas alam.

Soalnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pada Selasa siang, bahwa Conrad Asia Energy Ltd yang beralamat di Singapura ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Aceh (ONWA-Meulaboh) dan Offshore South West Aceh (OSWA-Singkil).

Pengumuman pemenang lelang tersebut disampaikan oleh Dirjen Migas, Prof Ir Tutuka Ariadji MSc, PhD pada acara “Winner Announcement of Direct Proposal Tender on 1st IPBR and Launching of IPBR for Jabung Tengah and Paus Working Area” di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Lalu, apa itu ONWA-Meulaboh?

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Ir Mahdinur MM, ONWA-Meulaboh itu adalah blok migas yang lokasinya dekat dengan lepas pantai barat Aceh yang luasnya 9.182 km2 dengan kedalaman 0-1.500 meter, dan estimasi sumber daya minyaknya 800 means million barrels of oil (MMBO) dan gas 4.8 trillion cubic feet (TCF).

Baca juga: Eksplorasi Blok Migas Meulaboh dan Singkil Dimulai, Conrad Asia Energi Ltd Pemenang Lelang

Conrad Asia Energy Ltd yang memenangkan lelang untuk mengeksploitasi blok ini berkomitmen memberikan Signature Bonus sebesar US$ 50.000.

Perusahaan itu juga melakukan komitmen pasti untuk studi geologi dan geofisika pada tiga tahun pertama kontraknya, mengakuisisi seismik 3D (3 dimensi) seluas 500 km2 dan satu sumur eksplorasi dengan total komitmen pasti sebesar US$ 15.000.000.

Adapun OSWA-Singkil, lokasinya dekat dengan lepas pantai barat selatan Aceh dengan luas 10.700 km2, dan kedalaman 0-1.500 meter, estimasi sumber daya minyaknya 1.4 BBO dan gas 8.6 TCF.

Menurut Mahdinur, untuk OSWA-Singkil, Conrad Asia Energy Ltd berkomitmen memberikan Signature Bonus sebesar US$ 50.000 dan melakukan komitmen pasti untuk studi geologi dan geofisika pada tiga tahun pertama kontraknya, mengakuisisi sesmik 3D seluas 500 km2 dan satu sumur eksplorasi dengan total komitmen pasti sebesar US$ 15.000.000.

"Kita berharap agar kontrak kerja sama migas dapat segera ditandatangani," kata Mahdinur menjawab Serambiews.com di Banda Aceh, Selasa (8/11/2022) malam.

Baca juga: Blok Migas Meulaboh dan Singkil Dilelang, Kemungkinan Dimenangkan 2 Perusahaan Singapura

Selain itu, Mahdinur berharap semoga eksplorasi yang dilakukan nantinya akan membuahkan penemuan cadangan pasti migas yang dapat menambah cadangan minyak nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat, khususnya masyarakat pantai barat selatan Aceh.(*)