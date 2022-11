Warga Nagan Raya, Ini 10 Lokasi dan Jadwal Pasar Murah

Pasar murah diadakan pada 10 kecamatan dimulai Selasa (8/11/2022) hingga pekan depan.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Untuk menekan angka inflasi dan menstabilkan harga barang pokok di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengadakan pasar murah.

Kegiatan pasar murah perdana, dibuka Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas AP di Kantor Camat Kuala.

"Pasar murah yang dilaksanakan hari ini memang secara rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya, guna menjaga stabilitas harga barang pokok sehari-hari. Ini bentuk kepedulian pemerintah daerah yang secara langsung kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan pokok," ujar Fitriany.

Pasar murah ini, menurut Pj Bupati menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk menekan laju inflasi, dan menjaga stabilitas harga, komoditas bahan pokok yang saat ini sebagian diantaranya melambung tinggi secara signifikan yang lazim disebut Inflasi.

"Pemkab terus berupaya menjaga ketersediaan barang dan kestabilan harga serta kelancaran distribusi barang, sehingga masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik," pungkasnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perkoperasian dan UKM setempat, T Kamaruddin melaporkan kegiatan pasar murah ini merupakan agenda rutin yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disperindagkop dan UKM yang dianggarkan melalui APBK Nagan Raya.

Tujuan kegiatan ini menurut Kamaruddin, adalah untuk meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pokok sehari-hari, yang saat ini mengalami kenaikkan akibat inflasi.

Pasar murah ini dilaksanakan mulai tanggal 8 - 17 November 2022.

Rincian jumlah barang dan harga yang disubsidi oleh pemerintah pada pasar murah kali ini yakni, beras 10.000 kg dengan subsidi Rp 3000 per kg, gula pasir 12.000 kg dengan subsidi Rp 3000 per kg, minyak goreng 12.000 liter dengan subsidi Rp 3000 per liter.

Kemudian, tepung terigu 7000 kg dengan subsidi Rp 3000 per kg serta telur ayam 90.000 butir dengan subsidi 350 rupiah per butir.

Total jumlah subsidi dari pemerintah mencapai Rp154.500.000.(*)

