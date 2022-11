Fanny Ghasan Senang Usai Lakoni Olahraga Muaythai

TAMPIL menarik dengan tubuh yang sehat dan ideal dan penuh percaya diri, ternyata artis Fanny Ghassani punya tips tersendiri.

Di balik postur tubuh yang sehat dan bugar, ada beberapa hal yang tidak boleh absen dilakukan.

Hal pertama yang tidak pernah ditinggalkan oleh Fanny adalah berolahraga.

"Kenapa aku ingin olahraga, karena selain ingin menurunkan kadar lemak, supaya otot lebih terlihat, itu gunanya," ungkapnya dalam konferensi pers peluncuran CATCH, Coach at The Center of Health oleh FITA, di Jakarta, Senin (7/11/2022).

Awalnya, Fanny berolahraga bukan untuk menurunkan berat badan, melainkan rasa bahagia.

Ia mengaku setelah melakukan Muaythai muncul perasaan senang.

"Kok habis Muaythai happy, itu perasaan ketika pertama kali olahraga.

Jadi awalnya tidak ada goal ingin turunin berat badan," paparnya lagi.

Tapi seiring berjalannya waktu, pemahaman Fanny soal olahraga pun bertambah.

Fanny pun tahu jika olahraga bisa menambahkan masa otot, sehingga lebih berbentuk.

Selain itu juga bisa menurunkan kadar lemak di dalam tubuh.

"Akhirnya aku mulai ngelakuin olahraga secara rutin 3-4 kali seminggu dengan durasi satu jam," katanya lagi.

Fanny mengaku lebih banyak melakukan olahraga di rumah.

Upaya yang dilakukan Fanny untuk menjaga bentuk tubuh ideal adalah menjaga pola makan.