VIDEO - Turnamen Bola Voli Bupati Aceh Besar Cup II Berhadiah Total Rp 102 Juta

Laporan Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Empat tim tanggung tampil pada partai pembuka ajang Turnamen Bola Voli Aceh Besar Cup II 2022 di Jantho Sport Center, Selasa (8/11/2022).

Empat tim yang bertanding, yakni Bank Aceh VC VS Sabang VC dan BSI Reg Aceh VS VS Pelor VC.

Turnamen yang dilaksanakan sejak 8-19 November ini memperebutkan hadiah hingga Rp 102 juta.

Sebanyak 12 tim tangguh ikut serta, dimana salah satu tim berasal dari Sumatera Utara.

Setiap malam nantinya, ada dua partai pertandingan yang dimulai pukul 20.05 wib.

Turnamen tersebut terbuka untuk umum, sebab ini adalah hiburan untuk masyarakat

Para pemain yang ikut bertanding diisi oleh para pemain lokal bahkan pemain nasional.

Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto mengatakan, tujuan turnamen itu juga untuk memberdayakan UMKM yang ada serta menghidupkan suasana malam di Kota Jantho. (*)

Narator: Syita

Video Editor: M Anshar