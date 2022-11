Begini Persiapan Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang, Mulai Terungkap, Ada Putri Indonesia 2022

Menjelang pernikahannya dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono telah menunjuk bridesmaid untuk mengantarkan dirinya



SERAMBINEWS.COM - Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep akan segera menikah.

Persiapannya terus dilakukan. Rencana pernikahannya akan mengusung adat Jawa.

Hari pernikahan Erina Gudono dengan Kaesang Pangarep tinggal sebentar lagi.

Menjelang pernikahannya dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono telah menunjuk bridesmaid untuk mengantarkan dirinya hingga ke pelaminan.

Salah satu di antara yang ditunjuk Erina adalah Laksmi Shari De Neefe Suardana.

Puteri Indonesia 2022 itu ditunjuk langsung oleh Erina untuk menjadi bridesmaid.

Diminta menjadi bridesmaid, Laksmi pun antusias karena mendapat hampers dari Erina Gudono.

"Look what came in the post, thank you lovely Erina Gudono so excited for the big day, team bride," tulis Laksmi di Instagram Story-nya @laksmideneefe, Jumat (11/11/2022).

Dalam unggahannya, diperlihatkan berbagai macam printilan yang ada di dalam kotak hampers tersebut.

Tampak isi hampers yakni kain kebaya brokat berwarna pink tua.

Selain itu, terdapat pula kain batik yang diduga menjadi bagian dari seragam untuk bridesmaid.

Persiapan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep Jelang Pernikahan

Pernikahan Erina Gudono dan Kaesang Pangarep akan dilangsungkan pada 10 Desember 2022 mendatang.