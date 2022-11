Harga Emas Batangan dan Perhiasan di Kota Langsa Naik per Jumat 11 Oktober 2022

Laporan Zubir I Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Update harga emas batangan dan perhiasan di pasar Kota Langsa, Jumat (11/11/2022) mengalami kenaikan.

Pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera Kota Langsa, Fakhrurrazi, menyebutkan, emas batangan Logam Mulia (LM) 99,99 persen naik menjadi Rp 870.000 per gram.

Emas batangan LM hari ini naik Rp 10.000 per gram dari sebelumnya Rp 860.000 per gram nya.

Selanjutnya untuk harga emas perhiasan 99,5 persen naik Rp 20.000 per mayam menjadi Rp 2.900.000 per mayam, yaitu dari harga sebelumnya Rp 2.880.000 per mayam.

Lalu, harga emas perhiasan 97 persen juga mengalami kenaikan Rp 30.000 per mayam menjadi Rp 2.830.000 per mayam, sebelumnya Rp 2.800.000 per mayam.

Sementara emas perhiasan 70 persen masih tetap bertahan Rp 750.000 per gram belum termasuk ongkos. (*)

