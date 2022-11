Disbudpar Aceh Beri Pelatihan Seni Rupa Melalui Komputer kepada 90 Mahasiswa 

For Serambinews

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar pelatihan seni rupa melalui komputer kepada mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, 14-17 November 2022 di Rasamala Hotel, Banda Aceh.

Kegiatan ini diikuti oleh 90 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Aceh.

Rincian peserta yaitu Arsitek Universitas Syiah Kuala 10 orang, Arsitek UIM Ar-Raniry 10 orang,

Ilkom UBBG 10 orang, LP3i 10 orang, DKV ISBI 15 orang, Politeknik Aceh 15 orang, dan Ceudahate Creative 20 orang.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembekalan serta membentuk pelaku-pelaku visual digital yang memiliki potensi dalam menggaggas ide dan mengomunisasikan gagasan yang dapat dijadikan dalam Produk/layanan kreatif Aceh. Serta sebagai penyeimbang langkah dalam kemajuan teknologi khususnya dalam bidang visual berbasis digital.

Kabid Seni dan Bahasa Disbudpar Aceh, Nurlaila Hamjah mengatakan, Pelatihan seni rupa melalui komputer ini merupakan salah satu kegiatan strategis Disbudpar Aceh di akhir tahun dalam rangka pembinaan SDM kesenian.

Katanya, kali ini kegiatan menyasar mahasiswa, calon pekerja kreatif milenial. Karena kegiatan ini berbasis digital, tentu saja yg sangat akrab dengan gadget dan komputer adalah para generasi muda.

Disbudpar berharap anak-anak milenial Aceh dapat memiliki soft skill di bidang seni grafis yang terukur dan mumpuni, sesuai trend kekinian agar bisa masuk ke pasar kerja global. Tentunya dengan memiliki kapasitas yang cukup menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkecimpung di percaturan seni kreatif digital.

Kegiatan ini, lanjut Nurlaila, juga merupakan stimulan dan pendayagunaan serta keberpihakan pemerintah kepada masyarakat agar mendapat kesempatan mengasah skill, melatih kemampuan menuangkan imajinasi dan daya khayal menjadi sebuah karya atau produk.

Targetnya adalah masyarakat bisa mandiri dari sisi ekonomi, dapat terjun dan bekerja pada sektor bisnis kreatif. Para pemateri kegiatan tersebut yaitu, Raja Alfian, dari Europan Art Designer di Berlin. Senior Vusyal Design Volkwagen, Audi, Porsche, Marcedes Benz. Al Khalili, dari Graphic Designer dan Video Documenter at Glamour Pro. M. Jainur Rusdi, ST dari Designer Product And Advertisment Saka Group. Muhammad Dayan, yaitu Founder Ceudahate Creative. Khairunnisa M sebagai Fasilitator Produk Lokal. Serta Chairun, selaku Field Engineer And Designer Layout Event. (*)