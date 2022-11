Harga Emas di Langsa Hari Ini, Senin, 14 Oktober 2022

For Serambinews.com

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Emas batang Logam Mulia (LM) 99,99 persen, Senin (14/11/2022) dibuka dengan harga Rp 877.000 per gram.

"Hari ini harga emas batangan turun Rp 1.000 per gram menjadi Rp 877.000 per gram dari harga Sabtu pekan lalu Rp 878.000 per gram," sebut Fakhrurrazi, pengelola Toko Emas Berkat Jasa Sejahtera Kota Langsa.

Sedangkan harga emas perhiasan di Langsa, jelas Fakhrurrazi, masih bertahan seperti harga sebelumnya.

Dirincikan, untuk emas perhiasan 99,5 persen tetap Rp 2.900.000 per mayam.

Kemudian emas perhiasan 97 persen juga bertaham Rp 2.830.000 per mayam.

Sementara emas perhiasan 70 persen masih tetap bertahan Rp 750 ribu per gram, belum termasuk ongkos buat. (*)

