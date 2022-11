Pelayan Gemar Memaki, Ini 5 Fakta Menarik Restoran Karen's Diner yang Akan Segera Dibuka di Jakarta

SERAMBINEWS.COM - Berikut 5 fakta menarik restoran Karen's Diner yang akan segera buka di Jakarta, ternyata restoran ini miliki pelayan yang gemar memaki.

Karen's Diner, restoran unik yang berasal dari Australia terkenal memiliki pelayanan kasar itu secara resemi telah mengonfirmasi akan membuka cabang mereka di Jakarta, Indonesia.

Hal itu diumumkan melalui unggahan Instagram akun @karensdinerofficial pada Jumat (10/11/2022) lalu.

Diketahui Karen's Diner bekerja sama dengan restoran lokal bernama Bengkel Burger.

Rencananya, pembukaan restoran Karen's Diner akan dilakukan pada pertengahan Desember 2022 mendatang.

"Oi Indonesia! The rumours are true. You asked for it, and now’s it’s OFFICIAL! Karen’s Diner is opening in Jakarta mid-December, in partnership with @bengkelburger. Prepare yourself for some great burgers, and sassy service.

(Oi Indonesia! Rumor itu benar. Anda memintanya dan sekarang secara resmi! Karen's Diner dibuka di Jakarta pada pertengahan Desember, bekerja sama dengan @bengkelburger. Persiapkan diri Anda untuk burger enak, dan layanan lancang)," tulis @karensdinerofficial dikutip Serambinews.com, Senin (14/11/2022).

Usai diumumkan di Instagram, sontak kabar restoran Karen's Diner yang akan membuka cabang di Jakarta itu mengundang perhatian publik.

Sejumlah warganet melalui kolom komentar Instagram @karensdinerofficial membicarakan keunikan restoran tersebut.

Bahkan beberapa dari mereka khawatir terhadap pelayanan Karen's Diner lantaran masyarakat Indonesia yang dinilai mudah tersinggung.

"Yakin mau buka Karen's Diner di negara yang warganya paling gampang tersinggung?," tulis warganet.

"Yakin warga Indonesia ga bakalan baper," sahut warganet.

Beberapa warganet lainnya lantas mempertanyakan keyakinan dari pihak restora untuk membuka cabang di Indonesia.