Kasus Video Kebaya Merah, Polisi Tangkap Wanita Lain Tersangka Pemeran Video Tiga Lawan Satu

SERAMBINEWS.COM - Update kasus video viral wanita berkebaya merah.

Seperti diketahui, video wanita berkebaya merah viral di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan seorang wanita berkebaya merah melakukan perbuatan tak senonoh.

Update terbaru dari kasus video viral kebaya merah yang melibatkan Icha Ceeby alias AH (24) dan Aro alias ACS (29).

Adapun kabar terbaru saat ini adalah Kepolisian Daeah (Polda) Jawa Timur (Jatim) telah berhasil menangkap tersangka baru.

Tersangka yang baru ditangkap polisi adalah seorang wanita yang ikut memerankan video berjudul Tiga Lawan Satu (three in one).

Diketahui bahwa video syur tersebut berdurasi 29 menit.

Video itu diperankan oleh Icha Ceeby dan Aro, juga seorang wanita.

Dalam video berjudul Tiga Lawan Satu terlihat tiga orang sedang melakukan adegan intim di atas ranjang.

Terlihat sosok dalam video tersebut adalah dua wanita dan satu lelalaki.

Terlihat Icha Ceeby dan Aro memerankan video itu.

Selain itu, ada wanita lain yang ikut menjadi pemeran dalam konten dewasa tersebut.

Identitas wanita itu akhirnya terungkap setelah polisi mengantongi ciri-cirinya lewat video tersebut.

Kini wanita lain dalam video Tiga Lawn Satu tersebut telah ditangkap oleh Polda Jatim.