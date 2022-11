Prospektif Konektivitas Sabang-Nancowry

TEUKU CUT MAHMUD AZIZ, Member of the Indonesian Task Force for Aceh-Andaman and Nicobar Islands CooperationIslam Mazhab Hamok (2020

KOMUNIKASI yang telah terbangun satu tahun lamanya antara Tim JBC (Joint Business Council) Aceh-India dengan Tim NCCI (Nicobar Chamber of Commerce & Industry) dan YCCI (Youth Chamber of Commerce & Industry), yang keduanya merupakan Tim KADIN Nicobar (para pengusaha Muslim) ditindaklanjuti dengan kedatangan Tim NCCI dan YCCI di Banda Aceh dan Sabang mulai dari tanggal 28 Agustus hingga 2 September 2022.

Sejatinya JBC Aceh-Indiayang dibentuk berdasarkan SK Gubernur Aceh Nomor 193/1589/2020 tanggal 17 November 2020, dilahirkan sebagai bentuk solusi akibat adanya dualisme KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Aceh.

Sebagai jalan tengahnya, Bapak Marthunis, ST, DEA yang saat ini menjabat Pj Bupati Aceh Singkil (waktu itu masih menjabat Kabid di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ DPMPTSP Aceh) mengundang melalui media sosial para pengusaha yang berminat untuk bergabung ke JBC.

Kedatangan Tim NCCI dan YCCI merupakan bentuk keseriusan dari keinginan yang besar dari pihak India untuk membuka hubungan dagang antara Aceh dan Kepulauan Andaman & Nicobar (ANI).

Keberadaan mereka di Aceh dikemas dengan sejumlah kegiatan dan paket acara.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia-Aceh ikut membantu menyediakan fasilitas pendukung kegiatan di Kantor BI mulai dari “Aceh- Nicobar Business Forum,” kegiatan presentasi “Nancowry as Vocal Point for Aceh-India Direct Trading” dan “Aceh- Nicobar as Golden Bridge for India-Indonesia Commercial Sea Connectivity,” hingga business discussion dan business matching.

Berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Lampulo, Pelabuhan Malahayati, PT.Solusi Bangun Andalas, Suzuya Supermarket/Simpang Lima Grocery, PT.Meutuah Baro, Pasar Induk Lambaro, Pasar Aceh, pusat bahan-bahan material dan kayu, PT.

Horas Bangun Persada, dan PT.Yakin Pacific Tuna menjadi rangkaian kegiatan delegasi NCCI dan YCCI selama di Banda Aceh.

Dari Banda Aceh mereka menuju ke Sabang.

Di sana mereka mengikuti acara “Sabang- Nancowry Business Forum” dan presentasi bisnis di Kantor BPKS Sabang, mengunjungi Pelabuhan Sabang, fasilitas cold storage, dan Monumen Nol Kilometer Sabang serta menerima undangan makan malam di Kediaman Wali Kota Sabang.

Mereka sangat senang dan puas, dan menyatakan keinginan untuk segera mewujudkan kerja sama melalui kegiatan ekspor dan impor.

Informasi yang didapatkan dari pihak India, sebelum mereka tiba di Aceh, mereka terlebih dahulu mendapat arahan di Konsulat Jenderal (Konjen) India di Medan.

Setelah acara sebelum kembali ke India, mereka kembali mengadakan pertemuan internal dengan pihak Konjen dan menghasilkan hal yang positif.