10 Pemain yang Harus Diwaspadai di Piala Dunia 2022, Ada Lionel Messi hingga Pria asal Maroko

SERAMBINEWS.COM – Piala Dunia 2022 di Qatar sudah di depan mata.

Sebanyak 32 tim telah mengumumkan skuat mereka untuk Piala Dunia 2022 Qatar.

Setiap tim diperbolehkan memboyong sebanyak 26 pemain ke Piala Dunia 2022.

Kick Off laga pembuka antara Qatar versus Ekuador akan berlangsung pada Minggu (20/7/2022) malam.

Ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Timur Tengah, menjadikan Qatar sebagai negara terkecil di kawasan itu yang menyelenggarakan Piala Dunia untuk pertama kalinya.

Qatar telah menunggu hampir 12 tahun sejak diberikan hak tuan rumah untuk gelaran akbar tersebut.

Piala Dunia 2022 Qatar akan menampilkan 32 tim dan diperkirakan akan ada 1,2 juta pengunjung datang ke negara tersebut.

Tetapi, ada 10 pemain teratas dari 32 tim yang wajib di waspadai ketika mereka merumput, berikut daftarnya, dikutip dari Al Jazeera.

1. Harry Kane, Inggris

Kapten The Three Lions itu rata-rata mencetak satu gol per pertandingan di gelaran Piala Dunia.

Jimat Tottenham ini hanya membutuhkan dua gol dalam seragam Inggris untuk menyamai 53 gol Wayne Rooney sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang masa.

Kane adalah pemain serba bisa yang solid, nyaman bekerja sebagai striker solo atau di lini tengah.

Namun, wasit akan mewaspadai kecenderungannya untuk kembali ke bek yang melompat untuk mendapatkan bola di dalam kotak, yang sering membuat bek itu jatuh.