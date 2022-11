Kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka Bikin Putri Anne Mulai Waspada, Postingannya Disorot

Apa lagi sebelumnya, Arya Saoka sudah kelewat batas dengan Amanda Manopo hingga menciumi lawan mainnya itu di luar adegan syuting.

SERAMBINEWS.COM - Setelah Arya Saloka kembali berakting di Sinetron Ikatan Cinta, isu miring di rumah tangganya mulai muncul kembali.

Hal ini tak lain ia dikabarkan menjalin kedekatan dengan Amanda Manopo.

Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali terjalin di Ikatan cinta, postingan Putri Anne disorot.

Kembalinya Arya Saloka beradu akting dengan Amanda Manopo di Ikatan cinta nyatanya bkin Putri Anne kembali waspada.

Apa lagi sebelumnya, Arya Saoka sudah kelewat batas dengan Amanda Manopo hingga menciumi lawan mainnya itu di luar adegan syuting.

Sebelumnya Arya Saloka sempat vakum dari Ikatan Cinta gegara isu perselingkuhan dengan Amanda Manopo.

Namun itu tak berlangsung lama, Arya Saloka kembari beradu akting lah dengan Amanda Manopo.

Sejak kembalinya Arya Saloka di Ikatan Cinta, Putri Anne selalu terlihat galau.

Banyak yang menduga jika Arya Saloka tak banyak waktu lagi bersama Putri Anne dan keluarga.

Hal itu terlihat dari beberapa story Instagram Putri Anne yang kerap memberikan kode atau isyarat soal hatinya.

Baru-baru ini contohnya, Putri Anne menyingung soal perubahan sikap seseorang melalui storynya.

"People change, seasons change, Allah and his promises will never change," tulis Putri Anne sambial merepost postingan dari akun @fiqihwanita_tentang janji Allah.

Unggahan itu diduga menyinggung soal perubahan sikap seseorang melalui storynya.