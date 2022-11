Mengaku sebagai Penggemar BLACKPINK, Begini Cara Han So Hee Memuja Idolanya

Ini bukan pertama kalinya Han So Hee mengisyaratkan dirinya merupakan Blink (sebutan penggemar BLACKPINK). Saat syuting drama My Name, Han So Hee kepergok menyanyikan lagu grup "As If It's Your Last".

SERAMBINEWS.COM - BLACKPINK comeback.

Usai merilis albumnya, girl group itu diketahui sedang melakukan tur keliling dunia untuk perhelatan konser.

Girl group besutan YG Entertaiment yang digawangi Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie itu diketahui mempunyai fans fanatik.

Aktris Han So Hee menceritakan sisi fangirling-nya terhadap girl group Kpop BLACKPINK.

Fangirl merupakan julukan untuk penggemar perempuan yang mengidolakan girl group.

Seperti dilansir dari Koreaboo pada Jumat (18/11/2022), Han So Hee menjadi salah satu fangirl BLACKPINK, dia sangat antusias ketika membahas idolanya.

Saat di Thailand untuk pemotretan, Han So Hee bicara dengan awak media dan membuat daftar 24 hal favoritnya, termasuk superstar Korea yang ia sukai.

Peran Jennie BLACKPINK dalam The Idol menjadikannya idol K-Pop pertama yang membintangi serial HBO (Instagram @jennierubyjane)

Begitu pertanyaan diajukan, Han So Hee menjawab dengan malu-malu saat menyebut BLACKPINK.

Bintang drama The World of The Married tersebut lalu mengungkap lagu favoritnya adalah "Shut Down" lagu baru BLACKPINK.

Han So Hee ditanya apakah dia memiliki bias atau anggota favorit di BLACKPINK.

Awalnya, Han So Hee terlihat bingung dan kesulitan untuk menjawab.

Namun akhirnya Han So Hee menjatuhkan pilihannya kepada Jennie sebagai bias.

Ini bukan pertama kalinya Han So Hee mengisyaratkan dirinya merupakan Blink (sebutan penggemar BLACKPINK).

Saat syuting drama My Name, Han So Hee kepergok menyanyikan lagu grup "As If It's Your Last".

Girl group BLACKPINK mencetak rekor baru di Billboard Global 200 dan di Hot 100. ((Soompi))

