Nia Ramadhani Ungkap Sisi Lain Kehidupan lewat buku

ARTIS Nia Ramadhani mengungkap kisah hidupnya lewat buku berjudul ‘Cerita Ade’ yang ditulis bersama Pidi Baiq, penulis novel seri Dilan.

Dalam buku tersebut, Nia menceritakan perjalanan hidupnya yang ternyata tak semulus bayangan banyak orang.

Nia juga baru menyadari semuanya setelah menjalani rehabilitasi dan bertemu dengan konselor yang meminta dia untuk menggali lebih dalam dirinya sendiri.

"Awalnya tulisan-tulisan itu waktu aku lagi di tempat rehab," kata Nia dikutip dari YouTube Merry Riana.

"Habis belajar disuruh menggali diri sendiri, mengenal diri sendiri, sampai untuk menemukan kenapa bisa jatuh (pakai narkoba)," imbuhnya.

Dengan bantuan konselor dan ahli lainnya yang ada di rehabilitasi narkoba, Nia akhirnya menjadi lebih mengenal dirinya sendiri.

Melalui cerita- cerita yang disusunnya itu baru kemudian diketahui dampaknya dalam kehidupan Nia sekarang ini, termasuk saat dia mencoba narkoba.

"Waktu awal aku enggak bisa jawab (kenapa pakai narkoba).

Kenapa? Cuma have fun doang, dulu awalnya gitu," kata Nia.

"Ternyata enggak ada jawaban kayak gitu.

Kita gali lagi, ternyata rentetannya panjang banget," sambungnya.

Oleh karena itu, Nia justru merasa senang kemarin sempat menjalani rehabilitasi yang justru bisa membuat hidupnya, baik secara pribadi maupun pernikahan, bisa menjadi lebih baik.

"Jadi aku bener-bener di tempat rehab malahan seneng banget," tutur Nia.

"Karena mempelajari tentang diri aku, there's no such a thing yang cuma buat have fun aja," lanjutnya.