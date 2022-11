Arab Saudi Pimpin Grup C, Argentina Juru Kunci, Ini Perjuangan Terakhir Lionel Messi di Piala Dunia

SERAMBINEWS.COM – Kemenangan 2-1 Arab Saudi atas Argentina pada matchday perdana Grup C Piala Dunia 2022 Qatar, Selasa (22/11/2022), mengantarkan Arab Saudi menjadi penguasa sementara Grup C.

Sementara bagi Argentina, kekalahan ini membuat tim bertabur bintang ini berada di dasar klasemen.

Kemenangan Arab Saudi atas Argentina ini menjadi kejutan pertama di Piala Dunia 2022.

Adapun hasil pertandingan perdana Grup C Piala Dunia 2022 adalah, Arab Saudi vs Argentia (2-1) dan Polandia vs Meksiko (0-0).

Dengan hasil tersebut, maka untuk sementara Arab Saudi memimpin Grup C dengan poin 3, sementara Polandia dan Meksiko masing-masing mengumpulkan 1 poin.

Sedangkan Argentina terpuruk di dasar klasemen dengan poin 0.

Arab Saudi Pimpin Group C

Kekalahan Argentina dari Arab Saudi ini menimbulkan berbagai spekulasi terhadap peluang Lionel Messi untuk merengkuh Piala Dunia.

Untuk diketahui, Piala Dunia adalah satu-satunya trofi besar yang lolos dari Lionel Messi.

Piala Dunia 2022 di Qatar, menjadi pencarian kelima dan akan menjadi pulang terakhir bagi Lionel Messi yang kini telah berusia 35.

Pada pertandingan perdana di Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi, Messi mencetak penalti pada menit ke-10.

Dalam penampilan yang didominasi oleh Argentina pada babak pertama, Messi dan rekannya Lautaro Martinez juga mencetak tiga gol yang dianulir karena offside.

Tapi Arab Saudi, tim peringkat terendah kedua di Piala Dunia 2022 setelah Ghana, berhati-hati pada awal babak kedua.

Arab Saudi mulai menyerang Argentina di depan 88.012 penonton yang hiruk pikuk, untuk mengakhiri rekor 36 pertandingan tak pernah menang atas Argentina.

Perjuangan Messi di Piala Dunia