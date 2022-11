Ladya Cheryl Sabet Piala Citra Aktris Terbaik Festival Film Indonesia 2022

"Pemenang Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Ladya Cheryl," kata aktris Putri Marino di panggung FFI 2022 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (22/11/2022).

SERAMBINEWS.COM - Sempat vakum selama 8 tahun, aktris Ladya Cheryl kembali menyapa para penggemar lewat film terbarunya.

Tak berhenti sampai di situ, baru-baru Ladya Cheryl menorehkan prestasi lewat film yang menandai comeback-nya ke dunia layar lebar.

Awalnya, Ladya Cheryl dikenal lewat perannya sebagai Ayla di Film Ada Apa dengan Cinta (AADC)1.

Kini, Ladya Cheryl berhasil menyabet Piala Citra sebagai Pemeran Utama Perempuan Terbaik atau Aktris Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2022.

Kemenangan Ladya Cheryl ini berkat perannya dalam film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas.

"Pemenang Pemeran Utama Perempuan Terbaik, Ladya Cheryl," kata aktris Putri Marino di panggung FFI 2022 di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Selasa (22/11/2022).

Ladya Cheryl mengalahkan nomine lainnya, yakni Happy Salma (Before Now And Then (Nana), Marsha Timothy (Noktah Merah Perkawinan), Maudy Koesnadi (Losmen Bu Broto), Tika Panggabean (Ngeri Ngeri Sedap).

Baca juga: AJI Banda Aceh Gelar Nobar Invisible Hopes, Dokumenter Film Terbaik FFI 2021

Secara umum, komite FFI mencatat ada 20 film dokumenter, 7 film dokumenter panjang, 30 film cerita pendek, 20 film cerita panjang serta 15 karya kritik film tahun ini.

Dari 21 kategori yang ada, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menjadi film peraih nominasi terbanyak dengan 12 nominasi.

Semua film yang ikut di FFI 2022 ini terdiri dari 20 Film Rekomendasi Asosiasi.

Mereka telah melalui tahap nominasi untuk 21 kategori yang ditentukan oleh 109 anggota Akademi Citra FFI 2022. (*)

Baca juga: Terinspirasi Film AADC, Natasha Rizky Akui jadi Suka Puisi hingga Menulis Buku