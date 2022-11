Marthino Lio Tak Menyangka Dinobatkan jadi Aktor Terbaik FFI 2022

"Arti piala ini, bentuk apresiasi dan aku sangat menghargai ini. Ada beban yang lepas, ada," ujar Marthino.

SERAMBINEWS.COM - Ajang bergengsi Festival Film Indonesia (FFI) 2022, baru saja dihelat Selasa (22/11/2022).

Penghargaan bagi insan perfilman itu bertabur bintang.

Tak hanya wajah lama, ajang tersebut juga menghadirkan wajah-wajah baru di dunia layar lebar.

Aktor Marthino Lio berhasil meraih Piala Citra Pemeran Utama Pria Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2022, Selasa (22/11/2022).

Marthino Lio menang lewat perannya di film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

Marthino Lio mengungguli nomine lainnya, yakni Vino G Bastian, Kevin Ardilova, Bio One, dan Oka Antara.

Marthino Lio mengaku tak pernah menyangka meraih piala tersebut.

"Gue enggak sangka, alhamdulillah banget," kata Marthino.

Marthino ingin terus berkarya dalam dunia peraktingan Tanah Air.

"Harapannya, mau tetap berakting, memberi terbaik tanpa harus beban. Selama ini aku kerja buat keluarga, buat perform dan deliver cerita untuk skenario. Enggak sangka. Kerja keras dan terbaik aja," lanjutnya.

Marthino tak menyangkal, ada beban tersendiri yang dia rasakan atas penghargaan itu.

"Arti piala ini, bentuk apresiasi dan aku sangat menghargai ini. Ada beban yang lepas, ada," ujar Marthino.

Untuk diketahui, FFI 2022 mengangkat tema Perempuan: Citra, Karya, dan Karsa.

Di FFI 2022, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas menjadi film dengan peraih nominasi terbanyak di tahun ini.

Film arahan sutradara Edwin itu akan berlomba di 12 kategori nominasi, termasuk Film Cerita Panjang Terbaik.

Pencapaian Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas diikuti oleh Before, Now, and Then (Nana) yang meraih 11 nominasi.

Nantinya, pemenang dari 21 nominasi dalam Festival Film Indonesia 2022 bakal diumumkan di acara malam anugerah kali ini. (*)

