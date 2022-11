Resmi Menjadi Ibu, Gracia Indri Melahirkan Seorang Putri Cantik di Belanda

Melalui unggahan di akun Instagaram-nya, Gracia Indri membagikan potret saat melahirkan sang buah hati. Di foto tersebut, Gracia Indri memeluk anaknya yang baru dilahirkan.

SERAMBINEWS.COM - Kabar bahagia datang dari artis sekaligus presenter Gracia Indri.

Gracia Indri diketahui menikahi seorang pria bule dan pindah ke Belanda.

Dari pernikahan keduanya itu, mantan istri David Noah tersebut dianugerahi soerang putri.

Melalui unggahan di akun Instagaram-nya, Gracia Indri membagikan potret saat melahirkan sang buah hati.

Di foto tersebut, Gracia Indri memeluk anaknya yang baru dilahirkan.

"Welcome to our world baby "NOVA LYNN SLIJPEN"," tulis Gracia Indri dikutip Kompas.com, Rabu (23/11/2022).

Dalam slide foto berikutnya, terlihat suami Gracia Indri, Jeffrey, menggendong Nova Lynn Slijpen.

Kabar lahirnya putri pertama Gracia Indri mendapat sambutan hangat dari teman-teman di Indonesia.

Baca juga: Gracia Indri Menikah Lagi dengan Pria Belanda, Banjir Ucapan Selamat dari Teman Artis

"Even more beautiful than in our dreams. Soooo much love for you," tulis Gracia Indri.

Kabar kelahiran putri pertama Gracia Indri dan Jeffrey itu mendapat sambutan hangat dari warganet.

Rekan sesama artis juga mengucapkan selamat kepada pasangan yang menikah pada November 2021 tersebut.

"HUAAAAAAAAAAAAA PUJI TUHAN HALELUYA!!!! Cantik bangettttt congratulation kaka syg," tulis Felicya Angelista.

"Selamat yaaaa Sayangkuuuuuu.. Semoga bahagia selalu keluarga kecilmu ini," ucap Feni Rose.

"Yeaaay selamat yaaa," tulis Ruben Onsu.

"Congraaatss Neeng," tulis Tarra Budiman.

Gracia Indri dan Jeffrey menikah di hotel Kasteel de Wittenburg, Belanda pada 20 November 2021.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Selamat, Gracia Indri Melahirkan Anak Pertama di Belanda

Baca juga: Sosok David Noah, Mantan Suami Gracia Indri Dilaporkan ke Polisi Diduga Gelapkan Uang Rp 1,1 M