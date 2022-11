Timnas Arab Saudi Banjir Bonus, Kerajaan Beri Mobil Rolls Royce Phantom untuk Setiap Pemain

* Serta Hadiah Rp 41 Miliar dari Pengusaha

KEMENANGAN 2-1 yang diraih Timnas Arab Saudi atas Timnas Argentina dalam partai pembuka Grup C Piala Dunia 2022 di Lusail Iconic Stadium, Qatar, Selasa (22/11/2022) sore WIB, disambut meriah di seluruh negeri tersebut.

Lebih dari itu, kemenangan yang diraih tim berjulukan ‘Si Elang Hijau’ tersebut memberi berkah kepada para pemain.

Pasalnya, pihak Kerajaan Arab Saudi dan pengusaha di negara itu menyambut kemenangan tersebut dengan memberikan bonus mewah kepada pemain.

Dilansir dari GridOto.com, Kerajaan Arab Saudi memberikan apresiasi kepada tim asuhan Herve Renard tersebut dengan mobil mewah yang berharga miliaran rupiah.

Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud, dikabarkan memberi hadiah berupa mobil Rolls Royce Phantom kepada setiap pemain Timnas Arab Saudi.

Bicara soal spesifikasi, Rolls-Royce Phantom ini dibekali dengan mesin V12 berkapasitas 6.750 cc.

Mesin itu diklaim bisa menghasilkan tenaga 563 dk dengan torsi mencapai 900 Nm.

Tenaga sebesar ini kemudian disalurkan ke penggerak roda belakang atau rear-wheel drive (RWD) lewat girboks matik 8-percepatan.

Untuk urusan performanya, Rolls-Royce Phantom dikatakan bisa menyelesaikan 0-100 Km/jam dalam waktu 5,3 detik dan kecepatan maksimalnya diklaim hingga 250 Km/jam.

Dilansir dari carandriver.com, harga dasar Rolls-Royce Phantom dibanderol mulai 450 ribu dolar AS.

Kalau dikonversi ke rupiah, harga mobil tersebut setara Rp 7 miliar (kurs 1 dolar AS = Rp 15,693.75 per 23 November 2022) dengan catatan itu adalah harga di pasar Amerika Serikat (AS).

Kalau masuk ke Indonesia, harga mobil itu pasti lebih mahal berkali-kali lipat.

Artis top Tanah Air, Raffi Ahmad, beberapa waktu lalu bahkan mengklaim Rolls-Royce Phantom dibelinya dengan harga Rp 22 miliar.