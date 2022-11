Pajang Latar Monas hingga Foto di Sawah Pakai Batik, Rich Brian Malah Digoda Netizen

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan tersebut langsung berkomentar. Tak sedikit dari mereka yang menggoda Rich Brian untuk bermain layangan.

SERAMBINEWS.COM - Rapper dan penyanyi Rich Brian mengunggah foto terbaru di Instagram-nya, @brianimanuel.

Foto tersebut memperlihatkan Rich Brian tengah berada di tepian sawah.

Selain itu, pelantun “Dad Stick” ini juga tampak mengenakan batik berwarna coklat.

Rich Brian terlihat membagikan momen tersebut dalam beberapa foto dengan gaya berbeda.

“See u soon Jakarta,” tulis Rich Brian dikutip Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Belum diketahui alasan Rich Brian mengunggah foto tersebut.

Namun, yang pasti ia akan tampil di panggung Head in The Clouds di Jakarta pada Desember 2022.

Sementara itu, netizen yang melihat unggahan tersebut langsung berkomentar.

Tak sedikit dari mereka yang menggoda Rich Brian untuk bermain layangan.

“Naikin layangan enak di situ,” tulis @_aldibadha.

“Maen layangan sir,” tulis @firgiawanpasha13.

“Main layangan sambil dengar musik keroncong,” tulis 2.000volts.

