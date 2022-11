VIDEO Konferensi Internasional di Serambi Mekkah, Hadirkan Pakar dari Berbagai Negara

SERAMBINEWS.COM - Universitas Serambi Mekkah ( USM) kembali menggelar International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) tahun ke 5 di Aula Dr. Mr. Teuku Haji Moehammad Hasan Universitas Serambi Mekkah, Kamis (24/11/2022).

Kegiatan berbagi ilmu tingkat global tersebut dimotori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM dan menjadi pilar pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti, pakar dalam dan luar negeri.

Ketua LPPM USM, Dr. Muslem Daud, M.Ed, mengatakan bahwa kegiatan ICMR tahun ini dilaksanakan secara daring dan luring, dengan menghadirkan para pakar dari berbagai negara diantarnya Sudan, Australia, Jepang, Malaysia dan Indonesia.

ICMR yang bertema : Innovations to Support Emancipated Learning, Research, and Community Services for Sustainable Development Goal, mencakup berbagai multidisiplin ilmu antara lain, sain dan teknologi, kesehatan masyarakat, farmasi, filosofi, keagamaan, hukum, pendidikan dan kajian sosial lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik Ir. Teuku Makmur, M.Si, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Dr. Jalaluddin, M.Pd, Ketua LPM Dr. Nasir Ibrahim, M.Si, para Dekan, Ka. Prodi dan Dosen di lingkungan Universitas Serambi Mekkah serta para peserta dan tamu undangan.

Laporan Syedara lon Deni Satria

Narator: Suhiya Zahrati

Editor: Syamsul Azman Yr