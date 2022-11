Politeknik Negeri Lhokseumawe Gelar ICOSINE-5 di KL, Diikuti dari Cina, Malaysia, Thailand dan Iran

Foto bersama peserta International Conference on Science and Innovated Engineering (ICOSINE-5), di salah satu hotel kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (26/11/2022)

Kegiatan tahun ini, mengusung tema “Role of Innovated Engineering and Advanced Technology in Establishing Capacity and Ensuring Suistanable Future” dan berlangsung di salah satu hotel kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (26/11/2022).

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) untuk kelima kalinya telah menggelar International Conference on Science and Innovated Engineering ( ICOSINE-5).

Sebelumnya, PNL terbilang sukses juga dalam menyelenggarakan konferensi internasional tentang inovasi teknologi, dan sains untuk pertama kali di Sabang tahun 2018, ICOSINE-2 tahun 2019 di Malaka, Malaysia, dan ICOSINE-3 dan ICOSINE-4 secara daring.

Informasi yang diterima Serambinews.com, acara tersebut dibuka oleh Direktur PNL, Ir Rizal Syahyadi, ST MEngSc dan diikuti pemakalah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Iran.

Rizal Syahyadi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada panitia yang telah menyukseskan ICOSINE-5.

Pria lulusan Universiti Malaya ini juga menyampaikan, setiap tahun tema yang diangkat oleh panitia selalu mengikuti trend dan perkembangan global saat ini.

“Saya berharap hasil ICOSINE dapat memberikan kontribusi dan edukasi kepada cendekiawan kampus maupun untuk masyarakat umum," ucap Rizal dalam sambutannya, dikutip Serambiunews,com, Sabtu (26/11/2022).

Rizal yang juga akrab disapa Didi ini menambahkan kegiatan ICOSINE ini dapat terus berlanjut dalam kapasitas peningkatan penelitian dan publikasi hasil penelitian di tingkat internasional, terutama dalam hal sitasi jurnal oleh dosen di lingkungan PNL.

“Kami menyambut baik pelaksanaan konferensi ini, dan berharap kepada peserta dapat memanfaatkan forum ilmiah ini tidak hanya untuk bersilaturrahmi tetapi membahas berbagai persoalan di bidang penelitian dan pengabdian,” papar Didi.

Sementara itu, Dr Nelly Safitri MEng selaku Ketua Panitia ICOSINE-5 mengatakan tema yang diusung berhubungan dengan teknologi dan keilmuan untuk mendukung energi terbaru demi kelangsungan energi pada masa mendatang.

"Pada konferensi ini, para peneliti, ilmuwan dan pengamat keilmuan dari berbagai universitas dan institusi berbagi ilmu dan pengalaman mereka tentang tema yang sudah disiapkan oleh panitia," jelas Nelly.

Dalam pelaksanaan even ini sambung Nelly, PNL bekerja sama dengan Optical Society of Malaysia (OSM), sebuah organisasi asal negeri jiran yang aktif mengelola aktivitas riset, seminar, inovasi, iklan, dan publikasi dalam bidang fotonik.

“PNL akan menerbitkan artikel melalui Jurnal Akademia Baru Publsihing, Malaysia yang selama ini berhasil menghasilkan jurnal berindex scopus yang berkualitas," bebernya.