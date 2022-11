Serapan Dana Alokasi Khusus Aceh Tertinggi Secara Nasional

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Herianto I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Hingga 26 November 2022 kemarin, penyerapan dana alokasi khusus (DAK) pusat yang dialokasikan pemerintah pusat pada tahun 2022 ini, untuk pembangunan berbagai bidang di Aceh mencapai Rp 1,4 triliun atau sebesar 74,74 persen dari pagunya Rp 1,984 triliun.

“Capaian penyerapan DAK Aceh senilai Rp 1,483 triliun, atau sebeser 74,74 persen itu, merupakan capaian tertinggi nasional,” sebut Kepala Biro Pembangunan Setda Aceh, Robby Irza kepada Serambinews.com, Minggu (27/11/2022) di Banda Aceh.

Robby menyebutkan, ada lima daerah yang realisasi atau serapan DAK tinggi di Indonesia.

Pertama Aceh mencapai sebesar 74,74 persen dari pagunya Rp 1,984 triliun, kedua Nusa Tenggara Barat sebesar 73,83 persen dari pagunya Rp 2,2 triliun, ketiga Jawa Barat sebesar 72,56 persen dari pagunya Rp 3,2 trillun, keempat Lampung sebesar 72,21 persen dari pagunya Rp 1,920 triliun dan kelima Kepulauan Riau sebesar 70,77 persen dari pagunya Rp 592,32 miliar.

• Penyaluran DAK Fisik Aceh Tertinggi di Indonesia, Sudah Disalur Rp 1,2 Triliun dari Total Rp 1,9 T

Robby menyatakan, untuk menjaga daya serap DAK Aceh, tertinggi ditingkat nasional, sampai akhir tahun anggaran 2022 nanti, diharapkan dinas penerima dana DAK, segera membuat laporan kegiatan DAK nya.

Pertama membuat laporan realisasi penyerapan dan paling sedikit 90 persen dan capaian out put paling sedikit 70 persen. Kedua laporan hasil reviu APIP sampai tahap II, ketiga foto dan titik koordinasi pelaksana lapangan, keempat laporan rencana penyelesaian kegiatan capaian out put 100 persen dan kelima up dating laporan sisa DAK Fisik sampai saat ini.

Selanjutnya, menyiapkan target dan tahapan kerja menjelang akhir tahun penyaluran DAK 2022, pertama dokumen persyaratan paling lambat tanggal 15 Desember 2022, sudah input di OMPSAN, kedua laporan hasil riviu APIP paling telat 2 Desember 2022, ketiga persetujuan keuangan daerah (BPKA) paling telah 8 Desember 2022, dan input dokumen persyaratan di OMPSAN paling lambat 13 Desember 2022.

• Gawat! Enam Daerah di Aceh Terancam Tak Dapat DAK Tahun 2022, Penyebabnya Gegara Ini

Sampai tanggal 23 Nopember 2022 lalu, di provinsi Aceh, masih ada 192 paket lagi DAK Fisik di Disdik Aceh, terdiri dari 5 paket SLB belum input dan 187 paket Fisik SMA dan SLB sedang tahapan penyelesaian konstruksi, sehingga belum bisa diinput OMSPAN, sebelum capaian 100 persen.

Untuk kabupaten/kota, sebut Robby, daya serap DAK tertingginya ada di Kabupaten Bener Meriah, realisasinyanya sudah mencapai sebesar 90,5 persen, dari pagunya Rp 40 miliar, kemudian diikuti Aceh Besar, sudah mencapai sebesar 86,3 persen dari pagunya Rp 86,86 miliar, selanjutnya Aceh Utara sudah mencapai sebesar 84,5 persen, dari pagunya Rp 131,94 miliar. Sementara Kota Banda Aceh, serapan DAK nya baru mencapai sebesar 72,17 persen dari pagunya Rp 75,07 miliar.

Bantuan DAK dari pusat, menurut Robby, sangat membantu daerah-daerah yang sumber penerimaan daerahnya masih rendah. DAK fisik pada umumnya digunakan untuk pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

Pemerintah pusat memprogramkan penyaluran DAK, untuk percepatan pembangunan di daerah. Karena itu, daerah penerima DAK, agar alokasi DAK nya ditambah lagi pada tahun depan, percepat penyelesaian pelaporan kegiatan pembangunan DAK fisiknya. Semakin cepat dilaporkan ke pusat, berdasarkan tahapannya, semakin bagus, agar pusat cepat menerima laporan.

“Percepatan penyelesian paket pekerjaan fisik dan perceptan laporan DAK Fisik ke puast, akan menjadi penilaian khusus, sebagai pertimbangan untuk menambah pagu DAK pada tahun berikutnya,” pungkas Robby.(*)

• Ini Prakiraan Cuaca di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Beberapa Daerah, Senin (28/11/2022)

• VIDEO - Batu Sumpah Masih Kokoh di Makam Raja di Gampong Kandang Pidie

• VIDEO - Hari Guru, Seratusan Siswi MAN 1 Lhokseumawe Tampil Tarian Ratoh Jaroe