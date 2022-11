Jadwal Piala Dunia 2022, Kamerun vs Serbia, Ghana vs Korsel, Brasil vs Swiss, Portugal vs Uruguay

AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Jadwal Piala Dunia 2022 Hari Ini, Kamerun vs Serbia, Ghana vs Korsel, Brasil vs Swiss, Portugal vs Uruguay. Empat pertandingan Piala Dunia 2022 digelar hari ini, Senin (28/11/2022) dengan pertarungan sengit dari Grup G dan Grup H Piala Dunia 2022