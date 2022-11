Salju Turun, Petugas Berusaha Pulihkan Listrik, Air dan Pemanas, Rusia Gempur Wilayah Timur Ukraina

SERAMBINEWS.COM, KHERSON - Militer Rusia terus membombardir wilayah Ukraina Timur'> Ukraina Timur dan selatan pada Minggu (27/11/2022) dinihari.

Serangan terjadi, saat petugas berusaha memulihkan jaringan listrik, air, dan pemanas seiring turunnya salju dan suhu dingin.

Namun sebagian warga sipil terus meninggalkan kota selatan Kherson karena kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan Rusia dan ketakutan lebih dalam.

Dengan hujan salju yang terus-menerus menyelimuti ibu kota Kiev sejak Minggu (27/11/2022, para analis memperkirakan musim dingin yang membawa medan beku dapat meningkatkan dampak konflik.

Kedua belah pihak sudah terhenti oleh hujan lebat dan kondisi medan perang berlumpur, kata para ahli.

Setelah serangkaian serangan artileri Rusia terhadap infrastruktur yang dimulai bulan lalu, para pekerja menyebar untuk memulihkan layanan dasar utama.

Institute for the Study of War (ISW) sebuah wadah pemikir yang telah memantau dengan cermat perkembangan di Ukraina, mengatakan laporan dari kedua belah pihak menunjukkan hujan lebat dan lumpur telah berdampak luas.

Bahkan, telah terjadi pembekuan yang lebih luas yang diperkirakan terjadi di garis depan perang dalam beberapa hari mendatang.

“Tidak jelas apakah kedua belah pihak secara aktif merencanakan atau bersiap untuk melanjutkan operasi ofensif atau kontra-ofensif besar pada saat itu,

"Tetapi faktor meteorologi yang menghambat operasi semacam itu akan mulai terangkat,” katanya dalam sebuah catatan yang diterbitkan Sabtu (26/11/2022.

ISW mengatakan pasukan Rusia menggali lebih jauh ke timur kota Kherson, tempat pasukan Ukraina mengusir mereka lebih dari dua minggu lalu.

Tetapi, melanjutkan tembakan artileri rutin melintasi Sungai Dnieper.

Think tank juga mengutip laporan pasukan Rusia memindahkan beberapa roket peluncuran dan sistem rudal darat-ke-udara ke posisi yang lebih dekat ke kota.

Hal itu sebagai bagian dari kemungkinan rencana meningkatkan tempo serangan roket dan rudal anti-udara ke darat.

Serangan Rusia ditargetkan dari utara Sungai Dnieper dalam beberapa hari mendatang.

Kota Kherson, yang dibebaskan lebih dari dua minggu lalu, sebuah perkembangan yang disebut Zelensky sebagai titik balik dalam perang telah menghadapi serangan hebat dalam beberapa hari terakhir oleh pasukan Rusia.(*)