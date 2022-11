Pertama Kali Makan Nasi Goreng, Song Joong Ki Sebut Rasanya Seperti Makanan di Korea Selatan

Di hadapan fans, Song Joong Ki bercerita kalau ia mencoba makan nasi goreng yang menurutnya rasanya sama seperti makanan Korea Selatan.

SERAMBINEWS.COM - Kedatangan Song Joong Ki ke Jakarta menyimpan banyak cerita unik.

Selain bertemu dengan para fan serta kalangan selebritis Tanah Air, aktor Korea Selatan itu ternyata juga menjajal makanan khas Indonesia.

Mantan suami aktris Song Hye Kyo itu ternyata sempat mencicipi nasi goreng.

Lantas, aktor Song Joong Ki meminta rekomendasi makanan Indonesia kepada penggemar dalam acara Red Carpet by Bukalapak, Minggu (27/11/2022).

Di hadapan fans, Song Joong Ki bercerita kalau ia mencoba makan nasi goreng yang menurutnya rasanya sama seperti makanan Korea Selatan.

Aktor drama Vincenzo tersebut juga terkesan dengan banyaknya jenis buah yang ada di Indonesia.

"Di Korea juga ada makanan Indonesia, tapi saya kemarin makan nasi goreng, terus juga di hotel banyak buah-buahan, di Indonesia banyak banget buah enak-enak ya," ujar Song Joong Ki di Jakarta Internasional Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

Dia meminta rekomendasi penggemar tentang makanan Indonesia yang harus dia coba.

"Butuh rekomendasi makanan Indonesia apa saja yang harus saya coba?" tanya Song Joong Ki.

Penggemar dengan semangatnya berteriak berbagai makanan dan jajanan lokal, mulai dari sate, seblak, bakso, dan cilok.

Indra Herlambang yang menjadi MC, meminta Song Joong Ki mencoba jajanan cilok.

"Iya, nanti saya coba," ujar Song Joong Ki dengan suara lembutnya.

Sebagai informasi, Song Joong Ki merupakan aktor kenamaan Korea Selatan yang telah banyak membintangi judul drama dan film Korea.

Di antaranya yakni Descendants of The Sun, The Battleship Island, Arthdal Chronicles, Vincenzo, Space Sweepers, dan Reborn Rich.

Sebelum acara Bukalapak, Song Joong Ki bertemu fans di acara meet and greet dari produk kecantikan milik Felicya Angelista, Scarlett Whitening, Sabtu (26/11/2022) di kawasan Jakarta Pusat.

Ini bukan pertama kalinya aktor berusia 37 tahun tersebut mengunjungi Indonesia.

Pada 2017, Song Jong Ki pernah berlibur ke Bali bersama teman-temannya sebelum promosi film Battleship Island.

