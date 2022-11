Song Joong Ki Tampil Dalam Setelan Jas Merah Sapa Fan di Jakarta, Penggemar Langsung Heboh

Song Joong Ki ke luar dari belakang panggung pukul 17.00 WIB mengenakan setelan jas merah dengan sepatu hitam.

SERAMBINEWS.COM - Aktor Song Joong Ki membuat heboh penggemar.

Kali ini, aktor ternama asal Korea Selatan itu terbang ke Indonesia guna menghadiri dua even brand lokal sekaligus.

Salah satunya yaitu Red Carpet yang digelar brand marketplace Bukalapak.

Aktor Song Joong Ki tampak menyapa penggemarnya.

"Nama saya Song Joong Ki. Terima kasih banyak sudah hadir di sini semua," ujar Song Joong Ki di Jakarta Internasional Expo, Jakarta Pusat, Minggu (27/11/2022).

Suara fans menggema di lokasi, mereka tak berhenti meneriaki bintang pemeran Vincenzo Cassano tersebut dengan kata "Oppa" dan "Oppa saranghae".

Kehebohan semakin memuncak ketika Song Joong Ki melambaikan tangan ke arah penggemar yang berada di kursi kanan, kiri, dan tribun (lantai dua).

Song Joong Ki lalu bercerita bahwa dia mencoba makan nasi goreng yang menurutnya rasanya sama seperti makanan Korea Selatan.

Dia meminta rekomendasi penggemar tentang makanan Indonesia yang harus dia coba.

"Butuh rekomendasi makanan Indonesia apa saja yang harus saya coba," tuturnya.

Para fans dengan semangatnya berteriak berbagai makanan dan jajanan lokal, mulai dari sate, seblak, bakso, dan cilok.

Sebagai informasi, Song Joong Ki merupakan aktor kenamaan Korea Selatan yang telah banyak membintangi judul drama dan film Korea.

Di antaranya yakni Descendants of The Sun, The Battleship Island, Arthdal Chronicles, Vincenzo, Space Sweepers, dan Reborn Rich.

Sebelum acara Bukalapak, Song Joong Ki bertemu fans di acara meet and greet dari produk kecantikan milik Felicya Angelista, Scarlett Whitening, Sabtu (26/11/2022) di kawasan Jakarta Pusat.

Ini bukan pertama kalinya aktor berusia 37 tahun tersebut mengunjungi Indonesia.

Pada 2017, Song Jong Ki pernah berlibur ke Bali bersama teman-temannya sebelum promosi film Battleship Island.

